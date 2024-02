Belinda estrena su nueva canción ‘Cactus’, ¿es una indirecta para Christian Nodal?

La espera ha terminado para los fans de Belinda, quienes esperaban ansiosos su regreso a la música. Este 31 de enero, por fin, se estrenó su nueva canción ‘Cactus’, la cual se esperaba que fuera toda una indirecta para Christian Nodal, ¿realmente lo fue? Te compartimos la letra de su nuevo sencillo.

Belinda regresa a la música con su nueva canción ‘Cactus’

Fue en febrero de 2022 cuando Belinda anunció de manera repentina la separación definitiva de, su entonces prometido, Christian Nodal. La noticia impactó al mundo entero, que esperaba ansioso una declaración por parte de la artista de 34 años. Ahora, a prácticamente un año de su ruptura, la cantante promete responderle por primera vez, ¿qué dijo?

Desde antes del estreno de ‘Cactus’, la cantante ya había dado varios adelantos de lo que podríamos ver en su video musical como evidentes indirectas para el que fuera su prometido, por ejemplo, el tatuaje de sus ojos que se hizo Christian Nodal en el pecho cuando eran novios; sin embargo, ahora estos derramarían lágrimas.

No fuiste lo que espere de ti, carajo co­mo me hiciste sufrir (...) ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otro? No todo fue lo que demos­trabas, si supieran como tú me tra­tabas una piedra acá no fue real, un compromiso para aparentar… A nues­tro amor no le diste respeto, yo nun­ca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui. Belinda

Otro de los detalles que más llama la atención del estreno de su nueva melodía, es que Belinda habla de un anillo y compromiso falso, haciendo una evidente referencia a los planes de matrimonio que tenía con el cantante de regional mexicano de 25 años, pues además viste un traje blanco de novia que al final se desvanece.

¿Qué dice la nueva canción de Belinda? Letra completa

¿Te gustó la nueva canción de Belinda? Aquí te dejamos la letra completa de ‘Cactus’ para no perder ni una sola de las indirectas hacia Christian Nodal:

“Hoy quiero sacar todo esto que llevo cargando en mi corazón, porque la terapia ayuda, pero la música sana más cabrón

Y al final no hay ni bien sin mal y el dolor se pasará.

Yo volví, Beli, Beli, bélica. Mi pecho no es bodega todo pa’ fuera.

Lo que me hace mal se va pa’ la mierda. No fuiste lo que espere de ti

Carajo cómo me hiciste sufrir. Dicen que todo sana con tequila, bebo y nomas’ le echo sal a la herida.

Por lo menos bailo esta canción y salud a las que están igual que yo

Bebo, salud por tu recuerdo. No veo el olvido lejos, me costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura.

Bebo y salud por to’ los besos, ¿de qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros?

No todo fue lo que me mostrabas. Si supiera cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real, un compromiso para aparentar.

A lo hecho pecho con o sin despecho. A nuestro amor no le diste el respeto.

Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui

Bebo, salud por tu recuerdo. No veo el olvido lejos, me costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura.

Bebo y salud por to’ los besos, ¿de qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros?