¿Qué es el programa de “Permanecer en México” de la era Trump?

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el presidente Joe Biden puede poner fin a "Permanecer en México", un programa puesto en marcha durante la era de Donald Trump, que obliga a los solicitantes de asilo no mexicanos a esperar en México sus citas en los tribunales estadunidenses. Acontinuación te explicamos ¿Qué es el programa MPP?

¿Cuál es el programa que el presidente Biden busca terminar y por qué?

El entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó en el año 2019 el programa conocido oficialmente como Protocolos de Protección al Migrante (MPP por sus siglas en inglés), y comúnmente llamado "Permanecer en México", como parte de una ofensiva más amplia en contra de la inmigración ilegal y de los solicitantes de asilo en Estados Unidos.

En ese tiempo, funcionarios de Trump argumentaron que el programa "Permanecer en México", disuadiría lo que llamaron solicitudes de asilo fraudulentas, mientras que los defensores de derechos señalaron que la medida había dejado a los migrantes vulnerables, incluidas las familias con niños pequeños, en peligro.

La iniciativa obligó a más de 65 mil solicitantes de asilo no mexicanos a volver a cruzar la frontera. Muchos permanecieron en México durante meses, e incluso años, a la espera de presentar sus casos en los tribunales estadunidenses cercanos a la frontera.

Cabe señalar que bajo la administración del presidente Trump, se formaron campamentos improvisados de solicitantes de asilo en México y grupos de derechos humanos señalaron que miles de ellos fueron objeto de crímenes violentos.

El presidente Biden, un demócrata "de abolengo", calificó al programa "Permanecer en México" (Protocolos de Protección al Migrante) como de inhumano y suspendió todas las nuevas inscripciones en el programa, esto lo hizo durante su primer día en el cargo en enero del 2021 como parte de sus esfuerzos para hacer retroceder las políticas de inmigración del expresidente Trump.

Los republicanos criticaron estas medidas, argumentando que las políticas de inmigración de Biden habían llevado a un número récord de cruces en la frontera entre Estados Unidos y México.

La Corte Suprema de EE.UU. le permitió al Gobierno de Biden eliminar la política de la era Trump conocida como "Permanecer en México". ¿Cómo llegamos a este punto? Te explicamos. https://t.co/zBVFqlXS4K — CNN en Español (@CNNEE) June 30, 2022

¿Por qué se le impidió a Biden poner fin al programa?

Los estados de Missouri y Texas demandaron para impedir que la administración de Joe Biden pusiera fin al programa de "Permanecer en México" y en agosto del año 2021, un juez federal se puso de parte de los estados.

Matthew Kacsmaryk, juez del Tribunal de Distrito en Texas y designado por Trump, señaló que la administración Biden violó la ley federal de regulación cuando no consideró "varios de los principales beneficios" del programa "Permanecer en México" y actuó "arbitraria y caprichosamente" al ponerle fin.

En su intento por abordar las preocupaciones legales, el gobierno del Presidente Biden volvió a publicar un memorando en el que ponía fin a "Protocolos de Protección al Migrante" en octubre de 2021. Sin embargo por orden judicial, la administración Biden se vio obligada a reiniciar el programa "MPP" (Permanecer en México) a principios de diciembre del 2021.

En ese entonces, funcionarios estadunidenses y mexicanos señalaron que se habían añadido nuevas protecciones humanitarias para responder a las preocupaciones de México.

Más tarde, en diciembre de ese mismo año, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, rechazó el nuevo esfuerzo de Biden para poner fin al programa "Permanecer en México" y se puso del lado del juez del tribunal inferior, lo que llevó a Biden a apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

En un fallo de 5-4, redactado por John Roberts, presidente de la Corte Suprema, se anuló la decisión del tribunal de apelación, permitiendo a Biden avanzar con la terminación del programa "Permanecer en México". Es por ello que el fallo es una victoria para Biden, quien apeló la decisión del tribunal inferior y su enfoque político en la frontera sur. Por ahora, el caso fue devuelto al tribunal de distrito de Texas para que continúe el proceso.

The Supreme Court ALLOWS the Biden administration to terminate the controversial Trump-era asylum policy known as "remain in Mexico." Red states argued that Biden was obliged to keep the policy, but SCOTUS says in a 5-4 ruling that the administration can end it. — SCOTUSblog (@SCOTUSblog) June 30, 2022

¿Qué ha ocurrido desde que Biden reinició el programa "Protocolos de Protección al Migrante"?

Desde que se reinició el programa "Permanecer en México"o MPP (Protocolos de Protección al Migrante) por orden judicial, casi 4 mil 400 migrantes que buscaban asilo en la frontera entre Estados Unidos y México han sido devueltos hasta mediados de junio, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.

El gobierno de Biden prometió nuevas garantías humanitarias para el programa renovado. Pero activistas aseguran que no son suficientes para que el programa "Permanecer en México" sea seguro y mantienen que el plan socava la ley de asilo de Estados Unidos y los acuerdos internacionales.

Cabe recordar que en abril pasado, en Nuevo Laredo, tres solicitantes de asilo del programa Protocolos de Protección al Migrante (MPP, fueron secuestrados mientras funcionarios locales los trasladaban a un refugio.

Desde #OIM celebramos la decisión de terminar con #MPP, que ha puesto en riesgo a miles de personas #migrantes. Hacemos un llamado para que también se ponga fin al Título 42, política de salud que ha tenido un impacto negativo en esta población. #DDHH #Protección #Seguridad pic.twitter.com/3lPh3y343l — OIM México (@OIM_Mexico) June 30, 2022

¿De qué otras maneras se bloquean a solicitantes de asilo en la frontera de EU?

En marzo del 2020, la administración de Trump emitió una orden separada, conocida como Título 42 que permite a las autoridades fronterizas expulsar a los migrantes sin darles la oportunidad de solicitar asilo.

Al igual que el programa "Permanecer en México", la orden del Título 42 fue criticada por activistas y demócrataspor rechazar a los solicitantes de asilo. El gobierno de Joe Biden intentó poner fin a la medida en mayo, pero fue bloqueado de nuevo por un juez federal.