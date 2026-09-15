¿Qué es un “Super-El Niño”? Los riesgos que prevén la UNAM y la OMM para 2026 y 2027

Científicos alertaron sobre el clima que le espera al mundo para los próximos meses. El fenómeno de "El Niño" ya está establecido, sigue ganando fuerza y los pronósticos indican que podría transformarse en un evento de gran magnitud entre 2026 y 2027. ¿Qué significa la llegada de un "Super-El Niño", qué calculan los especialistas de la UNAM y las advertencias de la OMM?

El monitoreo constante busca que las autoridades y la población tomen medidas preventivas antes de que los efectos lleguen a su punto máximo.

¿Qué es un "Super-El Niño" y por qué preocupa?

El término "Super-El Niño" no es un nombre técnico formal, sino una forma de explicar la posibilidad de que el fenómeno alcance una intensidad histórica.

Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, explicó que el evento ya está establecido y en proceso de fortalecimiento en el océano.

"El Niño" llegaría con una fuerza extraordinaria

La Organización Meteorológica Mundial y el Centro de Predicción Climática de la NOAA prevén una alta probabilidad de que el fenómeno sea muy fuerte durante el otoño y el invierno de 2026-2027.



Existe más del 90 % de certeza de que alcance una categoría muy fuerte en los próximos meses.

de que alcance una categoría muy fuerte en los próximos meses. Se espera que las condiciones extremas se mantengan por lo menos hasta febrero de 2027 .

. Todo indica que la temperatura del mar en la región central del Pacífico podría incrementar de manera nunca antes vista.

"Super-El Niño" rebasará temperaturas históricas

Especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM dijeron que este evento coincide con una tendencia de calentamiento acelerado.

Informes internacionales alertan que superar temporalmente el umbral de 1.5 °C en la temperatura global será algo casi imposible de evitar con las tendencias actuales.

El Niño ya está establecido y continúa intensificándose. Ahora importa estimar hasta donde llegará, cuánto durará y sus efectos en cada región: #ExpertoUNAM. Entérate en @Gaceta_UNAM > https://t.co/K5CkjHrnkJ pic.twitter.com/xQdt14sLaf — UNAM (@UNAM_MX) September 15, 2026

Hay que prepararse para el "Super-El Niño"

Frente al riesgo de sequías, lluvias extremas o alteraciones en el clima, el investigador de la UNAM dijo que la incertidumbre sobre el impacto exacto no debe ser motivo para postergar las acciones.

La mayoría de las medidas de protección necesitan tiempo para implementarse y deben ajustarse conforme se actualicen los reportes meteorológicos.

Vigilan pronósticos de "Super-El Niño"

Los pronósticos se mantendrán en revisión por las afectaciones no serán iguales en todas las regiones. Las autoridades climáticas piden mantener vigilancia ante un fenómeno que podría superar los registros históricos.