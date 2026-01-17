"¿La Línea B está funcionando normal?": Este es el avance del Metro CDMX
Que no te tome por sorpresa; consulta el minuto a minuto del avance del Metro CDMX así como del cierre de estaciones que pudieran afectar tus actividades.
Fuerza Informativa Azteca trae para ti actualizaciones minuto a minuto sobre el avance de las 12 líneas del Metro CDMX este sábado 16 de enero 2026.
¿Que está pasando en el metro CDMX hoy 17 de enero 2026? Avance de genes y estaciones cerradas este sábado
Situación de la Línea B
Usuarios en redes sociales se preguntan sobre el funcionamiento de la Línea B este sábado 17 de enero, y es que cabe recordar que durante los últimos días el avance de trenes ha tenido complicaciones. Autoridades de este sistema de transporte han mencionado que se trabaja con normalidad.
Buenos días, Línea B funciona normal?— CARLOS GARDUÑO X (@cogg1973) January 17, 2026
Avance lento en Línea 3
Usuarios reportan avance lento en estaciones de la línea 3 del Metro CDMX esta mañana. Toma tus precauciones.