¿Qué hicieron las corcholatas este martes 20 de junio?

En el marco del recorrido por la República Mexicana de las seis corcholatas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y aliados, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece las actividades que realizaron este 20 de junio de 2023.

Marcelo Ebrard visita las pirámides de Teotihuacán

Marcelo Ebrard compartió su visita al restaurante Nicos, pues dijo que compartirá sus lugares favoritos de comida y cocina. Antes de su recorrido por el municipio de Ecatepec, el excanciller recorrió las piramides junto a su esposa este 20 de junio, considerado como el día más feliz del año.

Posteriormente, se dirigió a Ecatepec, donde tuvo su asamblea informativa con las personas de la entidad.

Recorrido en Teotihuacán pic.twitter.com/UYQ5Vh5Vmr — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 20, 2023

Claudia Sheinbaum encabeza asamblea en Hidalgo en su gira por México

Claudia Sheinbaum se dirigió a Hidalgo para llevar a cabo su asamblea informativa. A través de un video compartido en sus redes sociales, mostró parte del camino. "¡Estamos levantando los sentimientos de la nación en cada paso!", mencionó. Después, la exjefa de Gobierno tuvo un encuentro en Pachuca, donde habló de la importancia del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para detonar un corredor industrial en beneficio de la región centro del país

En el segundo día de encuentro con el pueblo de México, visitamos Pachuca Hidalgo. Hablamos de la importancia del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para detonar un corredor industrial en beneficio de la región centro del país. La 4T es desarrollo con bienestar. pic.twitter.com/hgm5oidRcm — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 20, 2023

Adán Augusto López visitó Zacatecas durante su gira como corcholata

Adán Augusto López compartió un video a través de su cuenta oficial de Twitter en donde recordó que el día de ayer visitó Jalisco, desde Vallarta y Guadalajara, y el día de hoy partirá a Zacatecas; por la tarde se presentará en Rincón de Romos y cerrará en la capital de Aguascalientes.

Tras nuestra visita a Jalisco, llegamos a Zacatecas para seguir consolidando la Cuarta Transformación.



Conversamos con miles de compañeras y compañeros que tienen el mismo propósito: seguir priorizando a los más desfavorecidos. pic.twitter.com/mSyXGlwq11 — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 20, 2023

Manuel Velasco arriba a Monterrey, Nuevo León

Manuel Velasco, exsenador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tuvo una asamblea informativa en el Estado de México y posteriormente se dirigió a Monterrey, Nuevo León, sobre la cual dijo que era la ciudad del progreso.

Ricardo Monreal estrena el tercer capítulo de MonReality

El morenista compartió el tercer capítulo de su reality show "MonReality.

¡Ya llegó el #monREALity! Mi nieto Checho nos narrará este episodio en familia. pic.twitter.com/CWppBM4Jm9 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 20, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

El recorrido de las corcholatas terminará el próximo 27 de agosto, posteriormente, del 28 de agosto hasta el 3 de septiembre se levantarán las cinco encuestas programadas para elegir al representante de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Se elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas y se estableció que el resultado de quien sea electo será inapelable.