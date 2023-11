¿La vuelta al mundo? Estos son los países que ha visitado AMLO como Presidente

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está a poco más de seis meses de terminar su mandato, durante este tiempo su agenda no sólo se ubicó en los estados del país, también en otras latitudes del mundo, pero ¿qué países son los que ha visitado desde el 2018?

Un dato curioso del ejecutivo federal es que durante su primer año como presidente de México no salió al extranjero a pesar de tener múltiples invitaciones como la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, a la Cumbre G 20 en Japón, al Foro Económico de Davos y a ser embajador de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC).

¿Qué países ha visitado AMLO como presidente?

Uno de los países que ha visitado en más ocasiones es Estados Unidos, la primera la hizo dos años después de tomar el poder, el 8 de junio de 2020 aterrizó en suelo estadounidense para reunirse con el exmandatario, Donald Trump.

Otros países que tuvieron su visita de este lado del continente son:



Guatemala

El Salvador

Honduras

Belice

Cuba

Chile

Colombia

¿Cuáles fueron los últimos países que visitó AMLO?

Durante el mes de septiembre, AMLO se trasladó en compañía de Alicia Bárcena, Luis Cresencio Sandoval y el Almirante Ojeda a Colombia, lo hizo en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), a su llegada se reunió con el mandatario colombiano, Gustavo Petro, con quien abordó el tema del narcotráfico.

Otra sus visitas fue a Chile para reunirse con Gabriel Boric, el mandatario de la nación sudamericana. En aquel momento AMLO evitó pasar por el espacio aéreo de Perú ante las diferencias del gobierno con Dina Boluarte,

“Voy a decirles desde ahora para que no se vayan a enterar después y se vaya a malinterpretar: como no queremos que nos hagan una majadería, porque como es público y notorio no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo, vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile”, dijo AMLO.