Elecciones 2024 en CDMX: ¿Qué partidos gobiernan las 16 alcaldías de la Ciudad de México?
Rumbo a las elecciones 2024 en CDMX, conoce qué partidos gobiernan actualmente en las 16 alcaldías y quienes son los alcaldes de cada una.
Tras los comicios del 2021, la Ciudad de México quedó dividida en dos partes, cada una gobernada por diferentes corrientes políticas; estos son los partidos que gobiernan en cada una de las 16 alcaldías de la capital, que se prepara para las elecciones 2024 en CDMX.
Actualmente, la Ciudad de México (CDMX) es gobernada por Martí Batres, quien tomó el cargo cuando Claudia Sheinbaum renunció en busca de ser candidata de su partido para las elecciones 2024.
Partidos que gobiernan en las alcaldías de la CDMX
Los principales partidos que gobiernan en la capital del país son dos: la coalición “Va por la CDMX”, conformada por PRI, PAN y PRD; el segundo partido en gobernar es Morena.
En las elecciones anteriores, la coalición logró arrebatarle siete alcaldías a Morena, haciendo que la CDMX quedará dividida en dos, aunque el Movimiento Regeneración Nacional aún tiene la mayoría.
Los actuales alcaldes iniciaron su mandato en 2021 y concluirán en 2024, a menos que se reelijan y ganen, aunque no todos los alcaldes pueden reelegirse en las elecciones 2024 de la CDMX.
Dos mapas, el primero muestra como quedaron las alcaldías de la #CDMX en las elecciones de 2021 y el segundo plasma las proyecciones electorales de @MassiveCaller para las elecciones de 2024.#Azcapotzalco gobernada por @MargaretSaldana pasaría al oficialismo.— J.E. Vázquez (@ClickDgo) April 8, 2023
La alcaldía de… pic.twitter.com/KLp1gp0Luw
- Alcaldía: Álvaro Obregón
Partido: PAN
Alcaldesa: Lía Limón
- Alcaldía: Azcapotzalco
Partido: PAN
Alcaldesa: Margarita Saldaña
- Alcaldía: Benito Juárez
Partido: PAN
Alcalde: Santiago Taboada
- Alcaldía: Coyoacán
Partido: PAN
Alcalde: José Giovani Gutiérrez Aguilar
- Alcaldía: Cuajimalpa de Morelos
Partido: PRI
Alcalde: Adrián Rubalcava
- Alcaldía: Cuauhtémoc
Partido: PRD
Alcaldesa: Sandra Cuevas
- Alcaldía: Magdalena Contreras
Partido: PRI
Alcalde: Luis Gerardo Quijano
- Alcaldía: Miguel Hidalgo
Partido: PAN
Alcalde: Mauricio Tabe
- Alcaldía: Tlalpan
Partido: PRD
Alcaldesa: Eliana González
Alcaldías de la CDMX gobernadas por Morena
- Alcaldía: Gustavo A. Madero
Alcalde: Francisco Chiguil
- Alcaldía: Iztacalco
Alcalde: Raúl Quintero
- Alcaldía: Iztapalapa
Alcaldesa: Clara Brugada
- Alcaldía: Milpa Alta
Alcaldesa: Judith Venegas
- Alcaldía: Tlahuac
Alcalde: Araceli Hernández
- Alcaldía: Venustiano Carranza
Alcalde: Evelyn Parra
- Alcaldía: Xochimilco
Alcalde: José Carlos Acosta
Ahora el país se prepara para las elecciones 2024, donde además de elegir presidente, también se votará por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como los 16 alcaldes, consejeros y congreso capitalino; entre otros cargos.