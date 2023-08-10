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Elecciones 2024 en CDMX: ¿Qué partidos gobiernan las 16 alcaldías de la Ciudad de México?

Rumbo a las elecciones 2024 en CDMX, conoce qué partidos gobiernan actualmente en las 16 alcaldías y quienes son los alcaldes de cada una.

¿Qué partidos gobiernan las 16 alcaldías de la Ciudad de México?
|Getty Images

Escrito por: Jesica Constantino Aguilar

Tras los comicios del 2021, la Ciudad de México quedó dividida en dos partes, cada una gobernada por diferentes corrientes políticas; estos son los partidos que gobiernan en cada una de las 16 alcaldías de la capital, que se prepara para las elecciones 2024 en CDMX.

Actualmente, la Ciudad de México (CDMX) es gobernada por Martí Batres, quien tomó el cargo cuando Claudia Sheinbaum renunció en busca de ser candidata de su partido para las elecciones 2024.

Partidos que gobiernan en las alcaldías de la CDMX

Los principales partidos que gobiernan en la capital del país son dos: la coalición “Va por la CDMX”, conformada por PRI, PAN y PRD; el segundo partido en gobernar es Morena.

En las elecciones anteriores, la coalición logró arrebatarle siete alcaldías a Morena, haciendo que la CDMX quedará dividida en dos, aunque el Movimiento Regeneración Nacional aún tiene la mayoría.

Los actuales alcaldes iniciaron su mandato en 2021 y concluirán en 2024, a menos que se reelijan y ganen, aunque no todos los alcaldes pueden reelegirse en las elecciones 2024 de la CDMX.

  • Alcaldía: Álvaro Obregón

Partido: PAN

Alcaldesa: Lía Limón

  • Alcaldía: Azcapotzalco

Partido: PAN

Alcaldesa: Margarita Saldaña

  • Alcaldía: Benito Juárez

Partido: PAN

Alcalde: Santiago Taboada

  • Alcaldía: Coyoacán

Partido: PAN

Alcalde: José Giovani Gutiérrez Aguilar

  • Alcaldía: Cuajimalpa de Morelos

Partido: PRI

Alcalde: Adrián Rubalcava

  • Alcaldía: Cuauhtémoc

Partido: PRD

Alcaldesa: Sandra Cuevas

  • Alcaldía: Magdalena Contreras

Partido: PRI

Alcalde: Luis Gerardo Quijano

  • Alcaldía: Miguel Hidalgo

Partido: PAN

Alcalde: Mauricio Tabe

  • Alcaldía: Tlalpan

Partido: PRD

Alcaldesa: Eliana González

Alcaldías de la CDMX gobernadas por Morena

  • Alcaldía: Gustavo A. Madero

Alcalde: Francisco Chiguil

  • Alcaldía: Iztacalco

Alcalde: Raúl Quintero

  • Alcaldía: Iztapalapa

Alcaldesa: Clara Brugada

  • Alcaldía: Milpa Alta

Alcaldesa: Judith Venegas

  • Alcaldía: Tlahuac

Alcalde: Araceli Hernández

  • Alcaldía: Venustiano Carranza

Alcalde: Evelyn Parra

  • Alcaldía: Xochimilco

Alcalde: José Carlos Acosta

Ahora el país se prepara para las elecciones 2024, donde además de elegir presidente, también se votará por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como los 16 alcaldes, consejeros y congreso capitalino; entre otros cargos.