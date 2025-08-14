Se mantiene el precio del dólar hoy 14 de agosto 2025, ¿son buenas noticias?

El precio del dólar estadounidense se mantiene para la jornada de este jueves 14 de agosto 2025; te compartimos el tipo de cambio en México para el tercer día de la semana.

Después de que datos mostraron que los precios al productor de Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en julio en medio de un aumento en los costos de los servicios y bienes, lo que sugiere un repunte más amplio de la inflación en los próximos meses.

¿A cómo está el dólar hoy 14 de agosto 2025 en México?

El precio del dólar en México se ubica en $17.65 pesos la compra y se vende en $19.10 pesos en ventanilla bancaria de Banco Azteca .

Precio del dólar canadiense hoy 14 de agosto 2025 en México

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $12.10 pesos la compra y se vende en $14.10 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco está abierto de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 14 de agosto 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este jueves 14 de agosto del 2025 en 119 mil 095 dólares por unidad, lo que representa una baja de 3.44% intradía.

Al tipo de cambio de México alcanza los dos millones 233 mil 395 pesos.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 14 de agosto 2025?

La reacción bastante optimista del mercado del petróleo crudo a las amenazas de Estados Unidos a India por sus continuas compras de petróleo ruso es en realidad una apuesta a que en realidad sucederá muy poco.