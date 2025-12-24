Incidencias en el Metro CDMX HOY 24 de diciembre de 2025 | Marcha lenta en Línea 6
¡Mantén la calma! Trenes sin avanzar en Línea 3
Usuarios del metro CDMX se cuestionan: "Que pasa con Línea 3. Ah ya sé, alta afluencia porque es 24 de dic. Ya sé cuál será uno de mis deseos de año nuevo".
Que pasa con Línea 3. Ah ya se, alta afluencia porque es 24 de dic. Ya se cual será uno de mis deseos de año nuevo 🤦🏻— Carlos Beirana (@beirana) December 24, 2025
Maniobras por rescate de perro
¿Qué pasa en Línea 6? El SIstema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México reporta que: "se realizan maniobras para rescatar a un perrito en vías de la Línea 6, por lo que la marcha es lenta".
Buen día, se realizan maniobras para rescatar a un perrito en vías de la Línea 6, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 24, 2025
Retiro de tren en Línea A
¿Qué pasa en Línea A? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una marcha lenta por el retiro de un tren para revisión en la Línea A.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 24, 2025
🕔 Inicio de operaciones del Metro CDMX HOY miércoles 24 de diciembre de 2025
Arranque de servicio: El STC Metro informó que las 12 líneas iniciaron operaciones con normalidad, sin reportes relevantes en los primeros minutos del servicio. La afluencia es baja, pero se prevé incremento conforme avance la hora pico matutina.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 22° C Mín. 11° C pic.twitter.com/QTrBWIibsf— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 24, 2025