Incidencias en el Metro CDMX HOY 24 de diciembre de 2025 | Marcha lenta en Línea 6

Mantente atento: esta cobertura EN VIVO de FIA se actualiza constantemente conforme avanza la jornada y a la hora pico en el Metro de la CDMX.

¿Qué pasa en el Metro CDMX? Incidencias HOY 24 de diciembre 2025
Retrasos en el Metro CDMX HOY miércoles 24 de diciembre de 2025 | Minuto a minuto EN VIVO ¿Qué pasa?

|Arturo Engels
Escrito por:  Arturo Engels

Aquí encontrarás el minuto a minuto de las actualizaciones sobre tiempos de espera, retrasos, cierres, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

En este reporte EN VIVO de Fuerza Informativa Azteca , te informamos minuto a minuto sobre retrasos, fallas, cierres, avance de trenes y avisos oficiales en el Metro CDMX.

¡Mantén la calma! Trenes sin avanzar en Línea 3

Usuarios del metro CDMX se cuestionan: "Que pasa con Línea 3. Ah ya sé, alta afluencia porque es 24 de dic. Ya sé cuál será uno de mis deseos de año nuevo".

Maniobras por rescate de perro

¿Qué pasa en Línea 6? El SIstema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México reporta que: "se realizan maniobras para rescatar a un perrito en vías de la Línea 6, por lo que la marcha es lenta".

Retiro de tren en Línea A

¿Qué pasa en Línea A? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una marcha lenta por el retiro de un tren para revisión en la Línea A.

🕔 Inicio de operaciones del Metro CDMX HOY miércoles 24 de diciembre de 2025

Arranque de servicio: El STC Metro informó que las 12 líneas iniciaron operaciones con normalidad, sin reportes relevantes en los primeros minutos del servicio. La afluencia es baja, pero se prevé incremento conforme avance la hora pico matutina.

Notas