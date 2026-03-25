Metro CDMX HOY: retrasos e incidencias EN VIVO | Esperas de hasta 20 minutos en Línea 8
Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 25 de marzo de 2025. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
En este minuto a minuto EN VIVO, te informamos acerca del avance de trenes, retrasos, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, durante la jornada de este miércoles 25 de marzo de 2026.
En esta cobertura especial de Azteca Noticias, te contamos todo lo que ocurre en el Metro de la Ciudad de México, para que planifiques mejor tus traslados durante el día de hoy.
Metro CDMX HOY: retrasos e incidencias EN VIVO | Esperas de hasta 20 minutos en Línea 8
Sigue cerrada la estación San Antonio Abad
Ante las preguntas de los usuarios, el El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México recuerda que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 continúa cerrada por trabajos de rehabilitación.
Buen día, la estación San Antonio Abad de la Línea 2 permanece cerrada por trabajos de rehabilitación.— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 25, 2026
Esperas de más de 20 minutos en Línea B
¿Qué pasa en Línea B? Usuarios del Metro de la Ciudad de México señalan que: "Manda metros en la estación Oceanía de la línea B, ya llevamos 20 min. Esperando".
Manda metros en la estación Oceanía de la línea B, ya llevamos 20 min. Esperando— tu piscis 😋 (@haylierg07) March 25, 2026
Esperas de hasta 20 minutos en Línea 8
Uusarios del Metro CDMX reportan que: "20 minutos sin paso de trenes en la línea 8 estación la viga, voy a llegar tarde por su culpa".
20 minutos sin paso de trenes en la línea 8 estación la viga, voy a llegar tarde por su culpa😭— Doooshi (@Doooshiiamasvt) March 25, 2026
Inicia operaciones el Metro CDMX este 25 de marzo de 2026
El STC Metro informó el inicio de servicio en las 12 líneas, sin reportes de incidencias mayores en los primeros minutos de operación. Recuerda que la Línea 1 opera con normalidad en su tramo activo Pantitlán-Pino Suárez.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 25° C Mín. 9° C pic.twitter.com/PjGLHahWt9— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 25, 2026