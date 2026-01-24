¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY? Retrasos y avance de trenes EN VIVO | Avance lento en Línea B y Línea 3
Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 24 de enero de 2026. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
Si te preguntas qué pasa en el Metro CDMX, aquí te informamos EN VIVO acerca del avance de trenes, retrasos, fallas, saturación y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, durante la jornada de hoy sábado 24 de enero de 2026.
En esta cobertura especial de Fuerza Informativa Azteca te contamos todo lo que ocurre en el Metro de la Ciudad de México hoy, con reportes actualizados para que puedas planear tu ruta, evitar demoras y conocer el estado del servicio antes de salir de casa.
¿Sin policías en Línes 7?
"Por qué en fin de semana no hay policías en las estaciones en el área exclusiva de mujeres vagón R3874 viene hombres, ya les dijeron que es exclusivo y no se quieren cambiar, pero ni un solo policía L7 dirección rosario", reportan usuarios del Metro hoy sábado.
Por que en fin de semana no hay policías en las estaciones en el área exclusiva de mujeres vagón R3874 viene hombres, ya les dijeron que es exclusivo y no se quieren cambiar pero ni un solo policía L7 dirección rosario— Cecilia Huerta (@CecyHuertaSan) January 24, 2026
Avance lento en Línea 3
Usuarios del Metro CDMX hoy reportan que: "Ni en sábado se va bien en L3, lento y haciendo base en cada estación, aparte de todo carecen de todo sentido común. El aire está más frío que el de afuera y los ventiladores al máximo. Ojalá hicieran eso mejor en la tarde. Hay que ver qué tan incompetentes pueden llegar a ser.".
Ni en sábado se va bien en L3, lento y haciendo base en cada estación, aparte de todo carecen de todo sentido común.— Kevin Roman (@KevinRoman78202) January 24, 2026
El aire está más frío que el de afuera y los ventiladores al máximo. Ojalá hicieran eso mejor en la tarde.
Hay que ver qué tan incompetentes pueden llegar a ser.
Detenciones prolongadas en estaciones de Línea B
¿Qué pasa en Línea B? Usuarios del Metro reportan detenciones prolongadas en estaciones de la línea B.
@MetroCDMX estamos parados en muzquiz dirección buenavista, no llueve, hay poca gente, ¿que pretexto darán para justificar su servicio de 💩💩?— CharlosPicker😷Brown (@CharlosPicker) January 24, 2026
🚇 ¿Cómo inició el servicio del Metro CDMX hoy?
El STC Metro informó el inicio de operaciones en las 12 líneas, sin reportes de incidencias mayores durante los primeros minutos de servicio este 24 de enero de 2026.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 24° C Mín. 6° C. pic.twitter.com/tGaO9ixH7e— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 24, 2026