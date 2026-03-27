¿Por qué no avanza? Metro hoy en CDMX: retrasos e incidencias EN VIVO | Persona en vías de Línea 1

En Azteca Noticias te dejamos estas recomendaciones para mejorar tu experiencia al viajar en el Metro:

Planea tus trayectos: evita la hora pico si es posible y considera rutas alternas como RTP o Metrobús en zonas críticas (Hidalgo, Indios Verdes, Pantitlán).

Prepárate para demoras: los trenes vacíos están disponibles desde las terminales.

Reporta emergencias o situaciones de inseguridad: acude al personal del Metro o a la SSC.

Mantente al tanto: síguelos en X (@MetroCDMX) para avisos en tiempo real.