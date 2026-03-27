¿Por qué no avanza? Metro hoy en CDMX: retrasos e incidencias EN VIVO | Persona en vías de Línea 1
Sigue el minuto a minuto de Azteca Noticias y sigue los avances, retrasos, detenciones e incidencias en el Metro CDMX durante hoy viernes 27 de marzo.
En este minuto a minuto EN VIVO, te informamos acerca del avance de trenes, retrasos, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, durante la jornada de este viernes 27 de marzo de 2026.
En esta cobertura especial de Azteca Noticias, te contamos todo lo que ocurre en el Metro de la Ciudad de México, para que planifiques mejor tus traslados durante el día de hoy.
¿Por qué no avanza? Metro hoy en CDMX: retrasos e incidencias EN VIVO | Caos en Línea 6
Trenes detenidos en Línea 9
¡Trenes detenidos en Línea 9! Usuarios del Metro HOY reportan: "Ya nos quedamos aqui en la linea 9 detenidos ahora cual es el pretexto".
Ya nos quedamos aqui en la linea 9 detenidos ahora cual es el pretexto— sand (@sandykary1) March 27, 2026
Sigue lento avance en Línea 3
¿Qué pasa en Línea 3? Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportan durante esta mañana que: "Y en la 3 parece tradición hacer base en cada estación desde Balderas hasta Tlatelolco neta que 5 a 10 minutos por estación son mamadas".
Y en la 3 parece tradición hacer base en cada estación desde Balderas hasta Tlatelolco neta que 5 a 10 minutos por estación son mamadas— Yair Perez (@YairPerez481399) March 27, 2026
Recomendaciones de Azteca Noticias para usuarios del Metro CDMX
En Azteca Noticias te dejamos estas recomendaciones para mejorar tu experiencia al viajar en el Metro:
Planea tus trayectos: evita la hora pico si es posible y considera rutas alternas como RTP o Metrobús en zonas críticas (Hidalgo, Indios Verdes, Pantitlán).
Prepárate para demoras: los trenes vacíos están disponibles desde las terminales.
Reporta emergencias o situaciones de inseguridad: acude al personal del Metro o a la SSC.
Mantente al tanto: síguelos en X (@MetroCDMX) para avisos en tiempo real.
Avance lento en Línea 3
Usuarios del Metro CDMX señalan que: "Son las 8:09 am y los vagones no están tan llenos, ni los andenes. Así que no deberían ir lentos."
Son las 8:09 am y los vagones no están tan llenos, ni los andenes. Así que no deberían ir lentos.— Carolina Ramos (@Akzuyitaz17) March 27, 2026
Retiran e persona en vías de Línea 1
¿Qué pasa en Línea 1? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa de maniobras para retirar a una persona que descendió a zona de vías en la Línea 1.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 27, 2026
Se normaliza paulatinamente la circulación de los trenes en la Línea 1, luego de realizar maniobras para retirar a una persona ajena al Sistema que descendió a zona de vías. Sigue las indicaciones del personal y respeta la línea amarilla de seguridad.
Anticipa… pic.twitter.com/vJUm1n4B4z
Metro HOY: Aglomeraciones y retrasoe en Línea 6
¿Qué pasa en Línea 6? Uusarios del Metro CDMX reportan que: "Línea 6 el servicio está horrible, hay aglomeraciones de gente porque no pasa el metro".
Línea 6 el servicio está horrible, hay aglomeraciones de gente porque no pasa el metro 🙃— Jud 🩷💚💛 (@MonserratMay171) March 27, 2026
Inicia operaciones el Metro CDMX este 27 de marzo de 2026
El STC Metro informó el inicio de servicio en las 12 líneas, sin reportes de incidencias mayores en los primeros minutos de operación. Recuerda que la Línea 1 opera con normalidad en su tramo activo Pantitlán – Pino Suárez.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 25° C Mín. 10° C pic.twitter.com/cQR5XBYvm4— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 27, 2026