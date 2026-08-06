España retira lote de camarones congelados por riesgo sanitario; encuentran salmonella en ellos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) activó una alerta sanitaria tras detectar la bacteria de salmonella en un lote de camarones pelados y cocidos importados desde Honduras; la notificación —emitida el 4 de agosto del 2026— pide a la población extremar precauciones y evitar de forma absoluta el consumo del marisco afectado.

De acuerdo con las autoridades de salud en Andalucía, la contaminación fue identificada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para frenar la venta a nivel nacional, y una vez confirmada la amenaza, se coordinó la retirada total del producto en los canales de comercialización para proteger la salud de los consumidores.

¿Cuál es el producto afectado por la contaminación?

Para facilitar la identificación del marisco contaminado, la AESAN compartió los detalles exactos del empaque comercializado, y son los siguientes:



Nombre comercial: Langostino pelado cocido

Langostino pelado cocido Marca: Ocean Sea

Ocean Sea Número de lote: X1392618BUXX

X1392618BUXX Fecha de consumo preferente: 11/2027

11/2027 Presentación: Envase de plástico de 200 gramos (congelado)

Ante el riesgo de salmonella en un lote de camarones cocidos importados de Honduras, la agencia de salud española pidió a la población no consumirlos.|Aesan

¿Qué debes hacer si tienes estos camarones en casa?

Las autoridades recomiendan no consumir estos camarones con salmonella bajo ninguna circunstancia, pues aunque el alimento esté congelado y se planee volverlos a cocer, el riesgo de contraer una infección intestinal es alto; por ello, lo ideal es desechar el empaque de forma segura o devolverlo al punto de venta donde se adquirió.

¿Cuáles son los síntomas por salmonella?

En caso de ya haber comido los mariscos del lote señalado, es fundamental mantener vigilancia médica, pues la salmonelosis es una enfermedad de transmisión alimentaria que afecta el tracto intestinal y los signos de alerta suelen aparecer horas o días después del consumo, incluyendo:



Diarrea intensa

Vómitos constantes

Fiebre

Dolor de cabeza agudo

Calambres abdominales

Recomendaciones de salud ante posibles contagios

Si una persona presenta la sintomatología anteriormente mencionada tras comer los mariscos de la marca Ocean Sea, debe acudir inmediatamente a un centro de salud, donde las autoridades médicas piden a la población no automedicarse, mantenerse hidratada y reportar el consumo del alimento contaminado al médico para facilitar el seguimiento clínico y epidemiológico.