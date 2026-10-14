¿Y si nunca envejecieras? La ciencia revela lo que pasaría con tu cuerpo

Imagina llegar a los 100 años con la fuerza de alguien de 25, conservar la memoria y tener huesos y músculos en buenas condiciones. Aunque parece una fantasía, la ciencia estudia los mecanismos que podrían ayudar a mantener el organismo sano durante más tiempo. Pero hay algo que ni siquiera la juventud eterna podría evitar: la muerte.

Susana Castro Obregón, investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, explica que dejar de envejecer no significaría volverse inmortal. Una persona todavía podría morir por una infección, un accidente o enfermedades que no dependen exclusivamente de la edad.

Además, vivir más tiempo con un cuerpo joven no solo cambiaría nuestra salud. También pondría sobre la mesa preguntas sobre la mente, las relaciones personales y el sentido de una vida extraordinariamente larga.

¿Qué pasaría si el cuerpo humano no envejeciera?

El envejecimiento es un proceso biológico que modifica el funcionamiento del organismo desde las células hasta los órganos. Con el paso del tiempo, el cuerpo pierde parte de su capacidad para adaptarse a los cambios y aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades.

Si ese deterioro pudiera evitarse, sería posible conservar durante más años la masa muscular, la densidad ósea y ciertas capacidades cognitivas. También disminuiría el riesgo de padecer algunos problemas que se vuelven más frecuentes con la edad.

¿Qué pasaría si tu cuerpo no envejeciera? @unamglobal te dice cuáles serían las consecuencias de ser eternamente joven. https://t.co/cXVYXuRaHT https://t.co/W4fw48ianx — Gaceta UNAM (@Gaceta_UNAM) October 14, 2026

Sin embargo, eso no eliminaría todas las enfermedades. El cáncer, por ejemplo, puede presentarse a cualquier edad, incluso en personas que mantienen un organismo joven.

¿Qué enfermedades podrían ser menos frecuentes sin el envejecimiento?

Uno de los principales beneficios sería reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el deterioro progresivo del organismo.

Entre ellas están el Alzheimer y el Parkinson, así como la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y algunas alteraciones metabólicas.

También podría retrasarse la pérdida de masa y fuerza muscular conocida como sarcopenia, además de reducirse el riesgo de osteoporosis, una condición que debilita los huesos.

El sistema inmunitario podría conservar durante más tiempo parte de su capacidad para responder a las infecciones. Aun así, mantener un cuerpo joven no garantizaría una protección absoluta frente a virus, bacterias u otros agentes que provocan enfermedades.

¿Qué hacen las células para mantenerse jóvenes?

El organismo cuenta con mecanismos que ayudan a conservar el funcionamiento de sus células. Uno de ellos es la autofagia, un proceso mediante el cual las células degradan y reciclan componentes dañados o que ya no funcionan correctamente.

Por ejemplo, cuando una mitocondria —responsable de funciones esenciales para la producción de energía— presenta fallas, la célula puede activar mecanismos para eliminarla. Algo similar ocurre con proteínas dañadas que necesitan ser descompuestas y reutilizadas.

Durante el envejecimiento, algunos de estos mecanismos pueden perder eficiencia. Esto dificulta el control de calidad celular y favorece la acumulación de componentes deteriorados.

La disponibilidad de nutrientes y el ejercicio pueden influir en las vías moleculares que regulan la autofagia. Por eso, estudiar cómo mantener estos procesos en condiciones adecuadas es uno de los objetivos de la investigación sobre el envejecimiento.

¿Dormir bien podría ayudar a proteger el cerebro del envejecimiento?

El sueño también participa en el mantenimiento del organismo. Durante este periodo ocurren procesos relacionados con la regulación y el equilibrio del cerebro.

Entre ellos está la actividad del sistema glinfático, una vía que participa en el transporte y la eliminación de metabolitos y otras sustancias cerebrales.

Un estudio publicado en 2026 en Nature Communications, realizado con 39 participantes, encontró evidencias en humanos de que durante el sueño normal aumenta la eliminación glinfática de biomarcadores asociados con el Alzheimer, como la beta-amiloide y la proteína tau, en comparación con la privación de sueño.

Estos hallazgos aportan información sobre la relación entre el descanso y los procesos cerebrales. No obstante, no significan que dormir bien detenga el envejecimiento ni que garantice prevenir enfermedades neurodegenerativas.

¿La ciencia podría detener el envejecimiento humano?

La investigación busca comprender cómo conservar durante más tiempo las funciones del organismo y qué mecanismos celulares podrían ayudar a conseguirlo.

Los avances médicos ya han permitido reducir la mortalidad por infecciones y otras enfermedades. El desarrollo de antibióticos y medidas de higiene, como el lavado de manos, ha sido fundamental para prevenir complicaciones y salvar vidas.

Pero detener el envejecimiento es un desafío mucho más complejo. En el proceso intervienen numerosos mecanismos celulares y moleculares, por lo que conservar uno de ellos no sería suficiente para frenar todo el deterioro del organismo.

Por ahora, la posibilidad de mantener un cuerpo joven indefinidamente sigue siendo una hipótesis, no una realidad médica.

¿Ser joven para siempre también podría convertirse en un problema?

La ausencia de deterioro físico no resolvería todas las dificultades de una vida extraordinariamente larga. También surgirían preguntas sobre las consecuencias psicológicas de acumular décadas o siglos de experiencias.

Mientras una persona conservara su juventud, sus seres queridos envejecerían, las ciudades cambiarían y desaparecerían los lugares y las costumbres que alguna vez formaron parte de su vida.

La investigadora Susana Castro Obregón plantea precisamente esa paradoja: el cuerpo podría permanecer joven mientras la experiencia de vivir acumularía años y pérdidas.

En ese escenario, la juventud eterna no necesariamente sería sinónimo de felicidad. La ciencia podría aspirar a prolongar los años de vida saludable, pero vivir más tiempo también obligaría a pensar qué hace que la vida tenga sentido.