Paloma Nicole se sometió a una cirugía estética a sus 14 años: a un año de su muerte no hay sentencia

La muerte de Paloma Nicole Arellano Escobedo, la adolescente de 14 años que se sometió a una cirugía de implantes mamarios sin consentimiento de su padre, suma 12 meses sin justicia y sin una sentencia para los responsables.

El 12 de septiembre de 2025, Paloma ingresó a quirófano, pero a su padre, Carlos Arellano, se le dijo que la niña dio positivo a COVID-19 y que por ello pasaría unos días con su mamá en la sierra de Durango.

Lo cierto es que la menor nunca tuvo COVID, sino que la pareja sentimental de su madre le habría realizado el procedimiento fuera de los protocolos legales establecidos, lo que provocó complicaciones hasta causarle la muerte.

Un año sin Paloma Nicole: ¿qué se sabe del caso?

Paloma pasó varios días en estado crítico luego de la cirugía estética realizada presuntamente por el padrastro de la menor, quien habría firmado como médico y tutor a pesar de no contar con la acreditación.

Durante los días que la niña estuvo luchando por su vida, Carlos creía que su hija estaba en la sierra del estado curándose del Covid, lo que explicaba que no se pudiera comunicar con ella.

Sin embargo, el 20 de septiembre Paloma Nicole murió a consecuencia de una tromboembolia pulmonar grasa, aunque los presuntos responsables hicieron pasar su muerte por enfermedad.

Hasta que el día del funeral, el padre descubrió que su hija llevaba un corpiño quirúrgico y que tenía implantes mamarios, contrastando con la versión de la madre, quien hoy está detenida por omisión de cuidados.

Detienen a la madre y padrastro de Paloma Nicole tras la cirugía estética

Tras la muerte de la adolescente, Paloma Jazmín “N” y su padrastro Víctor “N” fueron detenidos por la Fiscalía de Durango el 27 de septiembre de 2025, luego de estar prófugos de la justicia por varios días.

Inicialmente se les imputó por omisión de cuidados, falsificación de documentos y usurpación de profesión, aunque a la carpeta se le sumó homicidio culposo.

Pero a un año de los hechos, el caso de Paloma Nicole sigue sin resolverse. Las dos personas detenidas siguen sin recibir una sentencia, a pesar de los peritajes y pruebas que han sido entregadas.

Padre de Paloma Nicole exige justicia a una año de su muerte en Durango

A casi un año de la muerte de Paloma Nicole, el caso continúa abierto y su familia sigue esperando justicia, ya que las audiencias han sido aplazadas y ahora se espera que se retomen en octubre.

Los dos detenidos permanecen en prisión preventiva en el CERESO Número 1 de Durango , con cinco carpetas de investigación en su contra, informó Carlos Arellano, padre de la menor.

Para el padre de Paloma, estos meses han sido especialmente difíciles. “Ha sido un infierno para mí”, expresó al recordar todo lo que ha ocurrido desde la muerte de su hija, por lo que actualmente recibe ayuda psicológica.