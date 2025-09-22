Muere la adolescente Paloma Nicole tras supuesta cirugía estética en Durango; el papá no sabía y exige justicia

Paloma Nicole, de apenas 14 años, falleció en la clínica Santa María en Durango el pasado 20 de septiembre, supuestamente por complicaciones de problemas respiratorios. Sin embargo el padre de la menor señala que en realidad fue sometida a una cirugía estética sin su consentimiento.

En un inicio, el certificado de defunción indicaba que la menor murió a causa de edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia. Sus padres, Paloma Jazmín y Carlos Said, firmaron de conformidad ante el Ministerio Público, asegurando que no procederían legalmente. Sin embargo, horas después el caso dio un giro inesperado.

Denuncia del padre: cirugía estética sin consentimiento

El 21 de septiembre, el padre de la adolescente acudió a la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) para denunciar que su hija había sido sometida a una cirugía estética sin su autorización. Dijo que al revisar el cuerpo en la funeraria notó cicatrices y un corpiño quirúrgico que confirmaban un procedimiento de aumento de busto.

Carlos Said aseguró que la operación habría sido realizada por la pareja de la madre de su hija, con la propia madre presente, sin contar con acreditación oficial. La denuncia pide que se investigue a médicos, directivos de la clínica y a todos los involucrados en lo que llamó “negligencia criminal”.

Investigación de la Fiscalía y Secretaría de Salud tras caso de Paloma Nicole

La FGE informó que trasladó el cuerpo y realizó una necropsia. Se confirmaron los problemas cerebrales y pulmonares, aunque los resultados histopatológicos definitivos tardarán entre 10 y 20 días. La investigación incluye la revisión del expediente clínico, los documentos de consentimiento y la posible responsabilidad por omisión de cuidados de la madre.

La Secretaría de Salud de Durango aclaró que el cirujano es un especialista certificado y que la clínica cuenta con permisos de la COFEPRIS. No obstante, subrayó que la responsabilidad médica y legal corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial.

Exigen justicia para Paloma Nicole

El caso ha generado una ola de indignación en Durango. Amigos, familiares y ciudadanos han expresado su apoyo a la familia paterna de Nicole, que exige justicia total y castigo para quienes resulten responsables.

El propio padre escribió en redes sociales: “Mi hija, Paloma Nicole, murió víctima de negligencia criminal. Exijo que se investigue al doctor, a la clínica y a quienes encubrieron la verdad. Este crimen no puede quedar impune”. Esto luego de que asegura que fue engañado.

El padre de Paloma Nicole descubrió que su hija fue sometida a una cirugía estética sin su consentimiento

Señaló que primero le hablaron a la mamá de su hija por parte de la escuela, la llevó a una clínica y supuestamente le dijeron que tenía covid. Debido a esto la madre le dijo que se la llevaría a la sierra y no regresarían el fin de semana entre el 12 y 14 de septiembre. Posteriormente, el lunes le marcó la mamá y le dijo que su hija está grave. Carlos Said va a la clínica Santa María y la ve intubada. Tuvo inflamación del cerebro y le detectaron muerte cerebral.

Le dijeron que la niña ya no iba a despertar y mientras se despedía de su hija dijo: “Le veo en un costado un corpiño quirúrgico. Ya que falleció la niña me entregaron un certificado de defunción. Todo fue muy rápido”.

Pero aquel vistazo del corpiño lo dejó intranquilo y con una duda que no lo dejaba descansar: “En la noche les comenté a mis familiares. Sacamos a todos de la sala del funeral para revisarla. Me acompañaron mi mamá, mi hermana y mi cuñada, abrimos el ataúd y ahí le bajaron la parte superior y notamos que la niña tenía implantes y tenía cicatrices. La cerramos y no dijimos nada para no tener problemas ahí. Y me fui a la Fiscalía General del Estado para pedir la necropsia.”

La Fiscalía continuará con la investigación y determinará si se trató de negligencia médica, omisión de cuidados o complicidad en una operación no autorizada. Mientras tanto, la comunidad espera respuestas y justicia para la adolescente.

