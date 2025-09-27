Detienen a la madre y al padrastro por el fallecimiento de Paloma Nicole, joven de 14 años en cirugía estética

La tragedia de la adolescente de 14 años, que perdió la vida tras someterse a una cirugía estética, dio un giro luego de qué elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) detuvieran a la madre y al padrastro, el cirujano involucrado en la muerte de Paloma Nicole.

Confirman la detención de la madre y el médico involucrado en el caso de Paloma Nicole, una menor que falleció tras presentar complicaciones al practicarse una cirugía plástica.

Cae la madre y el padrastro de Paloma Nicole

En las próximas horas se espera que las autoridades precisen los delitos que se les imputan, entre los que destacan omisión de cuidados para la madre y homicidio culposo para el médico. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha dado más detalles.

¿Qué le pasó a Paloma Nicole?

Paloma Nicole, de apenas 14 años, perdió la vida en la clínica Santa María en Durango el pasado 20 de septiembre, presuntamente por complicaciones de problemas respiratorios.

El padre de la menor señala que en realidad fue sometida a una cirugía estética sin su consentimiento. En un inicio, el certificado de defunción indicaba que la menor murió a causa de edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia.

Sus padres, Paloma Jazmín y Carlos Said, firmaron de conformidad ante el Ministerio Público, asegurando que no procederían legalmente.

El 21 de septiembre, el Carlos Said acudió a la Fiscalía General del Estado de Durango para denunciar que su hija había sido sometida a una cirugía estética sin su autorización.

Donde mencionó que al revisar el cuerpo en la funeraria notó cicatrices y un corpiño quirúrgico que confirmaban un procedimiento de aumento de busto.

La madre firmó el consentimiento para la cirugía donde murió Paloma Nicole

El 24 de septiembre, la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COPRISED) dio a conocer que la madre de Paloma Nicole firmó la autorización para realizarle una lipoescultura y colocación de implantes mamarios.

Además, aclararon que en México no existe una ley que marque una edad mínima para someterse a una cirugía estética, un vacío legal que preocupa a especialistas y defensores de derechos de la infancia.

Amigos, familiares y ciudadanos han expresado su apoyo a la familia paterna de Nicole, que exige justicia total. Su padre lo resumió en un mensaje: “Mi hija murió víctima de negligencia criminal. Exijo castigo para el doctor, la clínica y todos los que encubrieron la verdad. Este crimen no puede quedar impune”.