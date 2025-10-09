Caso Paloma Nicole: Mamá y padrastro estarán presos al menos hasta 2026

El caso de Paloma Nicole ha vuelto a resonar, pues se ha confirmado que su mamá y su padrastro permanecerán recluídos en el Centro de Reinserción Social Número 1 (CERESO) de Durango hasta enero 2026.

La decisión de ampliar el término, fue tomada por las autoridades judiciales para darle continuidad a la investigación sobre la muerte de la menor.

Ambos han sido señalados como responsables de la muerte de la adolescente de 14 años, quien falleció después de someterse a una cirugía estética autorizada por la madre y realizada por su padrastro.

Los implicados fueron vinculados a proceso por los delitos de omisión de cuidados, falsificación de documentos y usurpación de profesión, además de complicidad.

Paloma Nicole, de solo 14 años, falleció en la clínica Santa María en #Durango, supuestamente por complicaciones de problemas respiratorios.



Pero el padre de la menor señala que fue sometida a una #cirugía estética sin su consentimiento.

¿Qué significa que hayan sido internados en el Centro de Reinserción Social?

Que alguien haya sido “internado en un Centro de Reinserción Social” significa que esa persona está privada de su libertad, ya sea porque enfrenta una condena o está en prisión preventiva por una vinculación a proceso.

Paloma Yazmín “N” y Víctor “N” todavía no enfrentan ninguna condena y están a la espera de la resolución de la investigación en la que están implicados.

¿Qué le pasó a Paloma Nicole?

La adolescente de 14 años murió el 20 de septiembre en la clínica Santa María, en el estado de Durango. Inicialmente, se reportó que la causa fue un edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia. Sin embargo, su padre denunció que la menor había sido sometida a una cirugía estética sin su consentimiento.

Su papá declaró que al revisar el cuerpo, encontró cicatrices y un corpiño quirúrgico, lo que confirmaría las operaciones estéticas que se realizó la joven en manos de su padrastro.