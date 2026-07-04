¿Qué pasó con el hermano de Cuauhtémoc Blanco y por qué fue vinculado a proceso?

El gremio de la política en Morelos está de nueva cuenta en el ojo del huracán y con rostros ya conocidos, esta vez se trata del hermano de Cuauhtémoc Blanco, Ulises Bravo Molina, exdirigente de Morena en ese estado, pues fue vinculado nuevamente a proceso por el presunto delito de violencia familiar en agravio de su expareja, Liu León Luna.

Detalles de la denuncia por violencia familiar contra Ulises Bravo

El proceso judicial comenzó con los hechos ocurridos en 2020 y 2023, donde la víctima señaló que tras no denunciar por años por miedo a represalías por parte del medio hermano de Cuauhtémoc Blanco y el poder político que representa el presunto agresor, Ulises Bravo, decidió ejercer su derecho a la justicia.

En 2024, ya había sido vinculado por los mismos señalamientos, donde,, en aquel entonces, los abogados de su expareja sostuvieron que las agresiones habían sido en reiteradas ocasiones, e incluso se mencionó que hubo agresión contra un menor de edad mientras el presunto estaba bajo los efectos del alcohol.

En esa ocasión, Ulises Blanco desestimó los cargos al asegurar que se trataba de una persecución política en su contra. Afirmó que el entonces fiscal de Morelos, Uriel Carmona, utilizaba el caso como parte de una estrategia para atacar a su medio hermano, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien en ese momento se desempeñaba como gobernador del estado. El caso, que ha sido reabierto por orden de un tribunal federal.