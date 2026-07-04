Vendió sueños, dejó deudas y recibió más de mil años de cárcel en Guanajuato

Comprar una casa terminó convirtiéndose en la peor inversión para 107 familias de León, Guanajuato. Después de perder el patrimonio que habían reunido durante años, finalmente llegó una resolución judicial: el abogado Edgar Francisco Franco Ríos, responsable del despacho Punto Legal, fue sentenciado a mil 18 años y cuatro meses de prisión por un fraude inmobiliario que afectó a decenas de personas.

La Fiscalía General del Estado calificó el fallo como una sentencia histórica, no solo por la cantidad de años impuestos, sino porque también obliga al responsable a reparar el daño económico causado a todas las víctimas.

¿Cómo operaba el fraude inmobiliario de Punto Legal?

De acuerdo con la investigación, el abogado ofrecía viviendas mediante supuestos remates bancarios, una modalidad que suele llamar la atención por sus precios bajos.

Sin embargo, el Ministerio Público acreditó que los inmuebles no estaban en venta ni existía alguna facultad legal para comercializarlos. Mediante engaños consecutivos, logró que 107 personas entregaran su dinero creyendo que adquirirían una vivienda.

La investigación también demostró el impacto económico y emocional que el fraude provocó en las familias, muchas de las cuales perdieron los ahorros de toda una vida.

¿Por qué la sentencia supera los mil años de prisión?

El tribunal emitió dos condenas distintas, una de 438 años y cuatro meses y otra de 580 años, lo que dio un total de mil 18 años y cuatro meses de prisión.

Aunque el Código Penal de Guanajuato establece que una persona no puede permanecer más de 80 años en prisión, este tipo de sentencias acumuladas reflejan el número de delitos y de víctimas acreditadas durante el juicio.

Además de la condena, el sentenciado deberá cubrir la reparación integral del daño.

El juez ordenó el pago de:



29 millones 923 mil 100 pesos por daño material.

3 millones 326 mil 490 pesos por daño moral.

148 mil 500 pesos por perjuicios.

En total, la cantidad supera los 33 millones de pesos, recursos que buscan resarcir parte de las pérdidas sufridas por las familias afectadas.

¿Cómo evitar caer en un fraude inmobiliario?

Antes de entregar dinero por una vivienda, especialistas recomiendan:



Verificar que el inmueble realmente esté en venta.

Confirmar que quien ofrece la propiedad tenga facultades legales para hacerlo.

Revisar la documentación en el Registro Público de la Propiedad.

Desconfiar de ofertas con precios muy por debajo del mercado.

No realizar depósitos sin antes firmar contratos revisados por un profesional independiente.

Las autoridades recordaron que, en caso de detectar irregularidades, es importante presentar una denuncia lo antes posible para evitar que más personas sean afectadas.

