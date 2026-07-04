Localizan sin vida de Pablo Osorio, ingeniero que desapareció mientras esperaba un camión en Sinaloa

Tras meses de angustia y una intensa búsqueda, la familia del ingeniero civil Pablo Osorio Sánchez confirmó finalmente la identificación de sus restos. El pasado 1 de julio de 2026, se dio a conocer que los familiares, acompañados por representantes del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, acudieron al Centro Federal Pericial Forense en la Ciudad de México para realizar la recepción oficial del cuerpo y comenzar con los trámites administrativos necesarios para su traslado y sepelio en su comunidad de origen.

¿Qué sucedió con Pablo Osorio Sánchez tras su desaparición en Sinaloa?

Este trágico desenlace marca el cierre de un caso que inició el 23 de enero de 2026 en Concordia, Sinaloa, fecha en la que el joven de 26 años desapareció bajo circunstancias extrañas.

Pablo, originario de Tlaxiaco, Oaxaca, se encontraba realizando su residencia profesional cuando fue visto por última vez en una parada de camiones; su novia reportó que, durante una llamada telefónica, la comunicación se cortó abruptamente tras escucharse ruidos de un vehículo y la voz de Pablo preguntando si "lo podían arreglar allí".

La incertidumbre se agravó debido a que su desaparición coincidió con un evento masivo donde diez mineros fueron privados de la libertad en la misma zona. Mientras las autoridades lograron localizar los cuerpos de cinco de los mineros en una fosa clandestina el 3 de febrero, la familia de Pablo Osorio se mantuvo durante meses sin respuestas oficiales, enfrentando un camino lleno de obstáculos burocráticos y la falta de atención inmediata por parte de la Fiscalía.

¿Cómo fue el proceso de identificación forense?

La señora Socorro Osorio, madre del ingeniero, denunció públicamente que durante el proceso de búsqueda tuvo que acudir en múltiples ocasiones a las oficinas ministeriales, recibiendo en un inicio respuestas evasivas e incluso sugerencias de trasladarse a otros estados, a pesar de sus limitados recursos económicos.

Esta desatención obligó a la familia a buscar el apoyo del Centro de Derechos Humanos, cuyo representante legal, Maurilio Santiago, tuvo que recurrir a instancias internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presionar por avances en la investigación.

¿Qué irregularidades enfrentó la familia durante la búsqueda?

A lo largo del proceso, la madre de Pablo viajó a la Ciudad de México en diversas ocasiones para visibilizar el caso en medios de comunicación, exigiendo justicia y una actuación más sensible por parte de las autoridades municipales y estatales.

La falta de una respuesta institucional rápida fue un reclamo constante por parte de los defensores de derechos humanos, quienes señalaron las deficiencias sistemáticas que enfrentan las víctimas al denunciar estos hechos ante el Ministerio Público.

