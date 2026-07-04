UNAM hará necropsia para revelar la verdad sobre la muerte del tigre Kenzo en Edomex

Liego de 5 días de búsqueda, la madrugada del 02 de julio del 2026, autoridades de Protección Civil, policías y veterinarios localizaron y capturaron al tigre de Bengala bautizado como "Kenzo" en una barranca de Tepetlaoxtoc, Estado de México (Edomex), y según con la tarjeta informativa emitida el pasado 03 de julio por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el felino intentó atacar al médico veterinario que le disparó un dardo sedante.

Por ello, y con el fin de contener la agresión y la vida del especialista, los agentes de seguridad accionaron un arma de fuego, lo que generó la herida del animal. Cabe destacar que, Kenzo, era un ejemplar juvenil que fue retirado de la barranca con vida y que recibió atención médica inmediata, sin embargo, el tigre falleció durante el trayecto mientras era trasladado para continuar con dicho proceso médico.

¿De dónde era el tigre Kenzo?

El origen legal del tigre kenzo estaba acreditado, es decir que su pertenencia no tenía ningún inconveniente, ya que contaba con el sistema de marcaje. Asimismo, la responsabilidad del cuidado del ejemplar corresponde directamente al predio que lo albergaba, el PIMVS Animal Experience México, de donde escapó la tarde-noche del sábado 28 de junio.

¿Qué buscará la UNAM sobre la muerte del tigre Kenzo?

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se encuentra en gestiones con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para realizar una necropsia al tigre Kenzo, así lo confirmó la titular de la dependencia Mariana Boy en una entrevista radiofónica y a través de una publicación en su cuenta de X.

Compartí con @AristeguiOnline la cronología completa del caso del tigre Kenzo, desde su escape hasta el proceso de necropsia que la UNAM realizará para determinar la causa de muerte. Si no la escuchaste en vivo, aquí puedes verla completa: https://t.co/kl2T0GV7US

La @Profepa_mx… — Mariana Boy (@mariana_boy) July 3, 2026

La idea de este procedimiento es determinar con precisión la causa exacta de su deceso, por lo que el estudio forense intentará esclarecer el número de impactos de bala que recibió al animal, el calibre de los mismos, las dosis del sedante aplicadas con los dardos y verificar la cronología de la dependencia, esto para desestimar rumores y confirmar si la muerte fue producto de los disparos o del exceso de anestesia aplicado.

Mientras se concreta la participación de los patólogos —médico especialista que diagnostica enfermedades analizando células, tejidos y fluidos corporales— de la UNAM. Cabe destacar que el cuerpo del tigre permanece resguardado en las instalaciones de la Fundación Invictus en el estado de Hidalgo.