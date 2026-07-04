Caso call center: Cae Adrián “N”, implicado en la desaparición y muerte de ocho jóvenes en Zapopan

Adrán "N" fue detenido en Zapopan por estar relacionado con la desaparición y muerte de ocho jóvenes que trabajaban en un call center de la Zona Metropolitana de Guadalajara en 2023. Los restos de los jóvenes fueron localizados en una barranca.

🚨 Fiscalía informa.



Detienen a partícipe de la desaparición y muerte de ocho jóvenes que laboraban en un call center.



La Dirección de Órdenes de Aprehensión capturó a un hombre por los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio calificado. (1-2) pic.twitter.com/NuHpKyXTTt — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) July 3, 2026

¿Cómo fue la desaparición y muerte de los 8 jóvenes que trabajaban en un call center?

Se le imputan los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio calificado; habría participado, junto con otros individuos, en la privación de la libertad de las víctimas entre el 20 y el 22 de mayo de 2023.

TAMBIÉN LEE: Restos en Zapopan corresponden a jóvenes desaparecidos en call center

El modus operandi consistió en acciones coordinadas en las que distintos grupos de agresores interceptaron a los jóvenes en diferentes momentos. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que rastrearon las ubicaciones donde se activaron los teléfonos celulares de los afectados tras su desaparición. A través de estas pistas, se localizaron los restos de los ocho jóvenes en una barranca.

Tras identificar la presunta participación de Adrián “N” en estos eventos, se ejecutó el operativo de detención. El señalado fue trasladado a un complejo penitenciario, donde quedó a disposición del juzgado correspondiente para enfrentar el proceso legal por los delitos mencionados.