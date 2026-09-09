¿Qué pasó en la UASLP? Fallece alumno de la Facultad de Ingeniería; esto se sabe

Una tragedia conmocionó a la comunidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, tras los hechos sucedidos el día martes 8 de septiembre. Un alumno perdió la vida tras caer de uno de los edificios de la Facultad de Ingeniería.

Esto es todo lo que se sabe del fallecimiento en la UASLP.

Con profundo pesar, la #UASLP expresa sus más sinceras condolencias a la familia González González: pic.twitter.com/a6S7Oi7LF3 — UASLP (@LaUASLP) September 9, 2026

¿Qué sucedió en la UASLP?

Las actividades dentro del campus de la UASLP se interrumpieron y se suspendieron luego de que se registrara la caída de un alumno desde uno de los edificios del plantel educativo.

Ante lo que pasó, el personal desalojó el inmueble de la Facultad de Ingeniería para permitir que las autoridades llevaran a cabo las investigaciones correspondientes.

¿Quién es el alumno de la UASLP que falleció?

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, emitió una esquela firmada por la dirección del plantel para confirmar la pérdida:

El alumno fue identificado como Santiago González González.

Se anunció que las honras fúnebres se programaron para el 9 de septiembre a las 15:00 horas en Funerales Hernández.

La facultad informó que va a comportarse flexible con los alumnos que quieran asistir a acompañar a los familiares del alumno.

En pleno septiembre amarillo, alumno se quita la vida en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).



El estudiante se arrojó desde el octavo piso del edificio conocido como la Torre de Ingeniería.#Alguienlotienequedecir #JLMNoticias… pic.twitter.com/LZM0gd3qMn — José Luis Morales (@JLMNoticias) September 8, 2026

¿Qué se sabe de la muerte del alumno de la UASLP?

Hasta el momento, las causas exactas que provocaron la caída no han sido aclaradas por las autoridades ni la institución. La UASLP mantiene comunicación constante con los encargados de la investigación para apoyar en cualquier dato sobre lo ocurrido en el campus.

Sale a la luz video del alumno de la UASLP antes de morir

Momentos después de los hechos se viralizaron videos donde se puede ver al alumno antes de morir. En el mismo se observa cómo es que el estudiante se sienta en el barandal de las escaleras.

A través de un comunicado oficial, la universidad pidió a toda la comunidad estudiantil y general:



Llamado a la empatía: Se solicitó evitar estrictamente difundir, compartir o replicar fotos, videos o detalles explícitos en redes sociales o mensajería.



Se solicitó evitar estrictamente difundir, compartir o replicar fotos, videos o detalles explícitos en redes sociales o mensajería. Consecuencias legales: La institución recordó que compartir este material vulnera la dignidad de la víctima y sus familiares, además de ser una conducta tipificada como delito penal y sujeto a responsabilidad civil.

La institución también dio sus condolencias hacia los familiares y seres queridos de Santiago González. También hizo el llamado al respeto y la responsabilidad digital entre los alumnos ante el lamentable hecho.