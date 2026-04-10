Asesinan a estudiante de la FES Cuautitlán durante asalto en el Estado de México

El camino a las aulas se tiñó de sangre en Cuautitlán Izcalli, dejando una silla vacía en la FES Cuautitlán. La inseguridad que acecha a los alrededores de los planteles educativos cobró la vida de un joven, transformando un intento de robo en un homicidio que hoy tiene a la máxima casa de estudios exigiendo respuestas inmediatas.

Este crimen no solo apaga una vida joven, sino que muestra la vulnerabilidad de los estudiantes ante una delincuencia que no se detiene ni a las puertas de las instituciones educativas.

Estudiante de la UNAM fue asesinado en un violento asalto cerca de la FES Cuautitlán

La tarde se tornó violenta cuando Joel Ulises fue interceptado en las cercanías de su facultad. Lo que inició como un asalto terminó en el homicidio contra el estudiante de la UNAM.

#CDMX | Fue asesinado a balazos un estudiante de la FES Cuautitlán.



Se trata de Joel Ulises Cristóbal Castillo. Le quitaron la vida tras asaltarlo cerca de este plantel de la UNAM.



Esta facultad lamentó los hechos y demandó a las autoridades una investigación eficiente para… pic.twitter.com/HRJKH1d9gO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 10, 2026

Ante este escenario, la FES Cuautitlán rompió el silencio con un mensaje cargado de indignación. La institución no solo lamentó la pérdida de Joel Ulises, sino que se lanzó de forma directa contra la normalización de la violencia. Los directivos y compañeros del joven se unieron en un abrazo solidario con su familia, compartiendo un duelo que ha golpeado el corazón de la comunidad universitaria en el Estado de México.

La FES Cuautitlán exige justicia por homicidio de estudiante

La comunidad estudiantil no está dispuesta a permitir que el expediente de Joel Ulises se convierta en una cifra más de la impunidad. Desde la facultad se ha lanzado un reclamo enérgico a las autoridades del Estado de México para que el caso se esclarezca sin demoras.

