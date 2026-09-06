Hallan sin vida a Carlos Alexander, estudiante de la UAEMex reportado como desaparecido hace tres días

Una lamentable noticia aturdió a la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAEMex, esto luego de que se confirmara el hallazgo sin vida de un estudiante.

Carlos Alexander Ortiz Sánchez, un joven de 19 años que se encontraba desaparecido desde el pasado 3 de septiembre, fue encontrado.

Esto es lo que se sabe del fallecimiento del joven en el Estado de México.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Carlos Alexander Ortiz Sánchez, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y seres queridos. pic.twitter.com/jzbKIAPTm2 — UAEMéx (@UAEM_MX) September 6, 2026

Así fue la desaparición del estudiante de la UAEMex

Carlos Alexander Ortiz Sánchez fue visto por última vez el pasado jueves 3 de septiembre de 2026.

Los reportes de búsqueda decían que el joven desapareció en la localidad de San Matías Transfiguración, en el municipio de Zinacantepec, por lo que familiares y conocidos solicitaron apoyo para dar con su paradero.

Azteca Noticias difundió su ficha de búsqueda

Ante la desesperación de la familia por no saber nada de él, la ficha con sus datos y fotografía se difundió en redes sociales.

Azteca Estado de México compartieron el aviso de localización durante el sábado 5 de septiembre para pedir apoyo de la ciudadanía y aportar cualquier dato que ayudara a ubicarlo.

Confirman hallazgo sin vida de estudiante de la UAEMex

A pesar de las labores de búsqueda hechas por familiares y corporaciones, se confirmó la localización sin vida de Carlos Alexander este sábado.

Por el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre el lugar exacto donde lo encontraron ni la forma en que se encontraba el cuerpo una vez hallado.

🚨 #SERVICIOSOCIAL || 🙏 Se solicita apoyo para localizar a Carlos Alexander Ortiz de 19 años. Fue visto por última vez en San Matías Transfiguración, #Zinacantepec, Estado de México.

Desapareció el 3 de Septiembre del 2026.



Cualquier información sobre su paradero, favor de… pic.twitter.com/5PiicKzy7W — TV Azteca Edomex (@AztecaEdoMex) September 6, 2026

UAEMex lamenta fallecimiento del estudiante Carlos Alexander

En sus canales oficiales, la Universidad Autónoma del Estado de México, UAEMex, emitió un comunicado para confirmar la pérdida de quien era estudiante activo de la institución.

La universidad expresó su solidaridad con los familiares y amigos cercanos de Carlos, quien estudiaba la licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

¿De qué murió el estudiante de la UAEMex?

La Fiscalía del Estado de México, encargada de la investigación, no ha anunciado formalmente las causas oficiales de la muerte ni se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.