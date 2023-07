Esta fue la relación que existió entre Frida Kahlo y Chavela Vargas

La pintora mexicana Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 y fue una prolífica artista que realizó alrededor de 150 obras. Sin embargo, su vida personal también dio mucho de qué hablar, en especial, por una relación con la cantante Chavela Vargas.

La artista mexicana estuvo casada con el muralista Diego Rivera. Ambos vivieron muchos años en la conocida Casa Azul, en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.

¿Cómo conoció Chavela Vargas a Frida Kahlo?

La cantante Chavela Vargas, originaria de Costa Rica, acudió a la residencia de Frida Kahlo a una fiesta, la cual la invitó un amigo pintor llamado José Reyes Meza, como admitió la intérprete en una entrevista al programa Shalalá, de TV Azteca, conducido por Katia D’Artigues y Sabina Berman.

En esa ocasión, expresó que varios asistentes consumieron tequila y vio a Frida recostada en su cama, la cual bajaron al jardín donde realizaron la fiesta, debido a que ella había sufría dolores en la columna.

Después de esa noche, admitió que se hicieron “muy amigas”. Agregó que durante un año se fue a vivir a la casa de Frida y Diego y en ese tiempo conoció al político ruso León Trotsky, quien recibió asilo en dicho lugar.

Incluso, la pintora mexicana escribió una carta al escritor Carlos Pellicer, donde habla sobre sus sentimientos sobre Chavela, donde admite que la intérprete es “erótica”:

“Carlos:

Hoy conocí a Chavela Vargas. Extraordinaria, lesbiana, es más, se me antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo, pero creo que es una mujer lo bastante liberal que si me lo pide no dudaría un segundo en desnudarme ante ella. Cuántas veces no se te antoja un acostón y ya. Ella repito es erótica. ¿Acaso es un regalo que el cielo me envía?”, menciona el texto.

¿Qué le pasó a Frida Kahlo en 1925?

El 17 de septiembre de 1925, Frida Kahlo sufrió un accidente, cuando el autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía, lo que le provocó fractura en varios huevos y lesiones en la espina dorsal.

Debido a estas lesiones, comenzó a acercarse el mundo de la pintura, ya que debió estar inmóvil durante varios meses. Frida murió el 13 de julio de 1954 en la Casa Azul, lugar que la cobijó por varios años.