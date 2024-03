Bitácora AM| Así te cambia la vida tras ir a la cárcel en México: “No sabía cruzar la calle”

Según los expertos en Suicidología, a nivel nacional en México 2 de cada 10 exreos tienen riesgo de suicidio, por lo que en una nueva edición de Bitácora AM, con Geraldine Aragón, se revisan los cambios a la vida de una persona tras pisar la cárcel y, sobre todo, cómo pueden superar el reto de la reinserción social.

Para ello se puso como ejemplo el caso de tres ex reclusos, presos por los delitos de secuestro, homicidio y robo, quienes llegaron a pasar más de 20 años en prisión dentro de la Ciudad de México (CDMX), por lo que a su salida del penal de Santa Martha Acatitla, el México que conocieron había cambiado por completo.

“La línea de Constitución (L8 Metro CDMX) no existía... El segundo piso (de Periférico) no existía, el segundo piso me mareaba... Perdí la distancia-tiempo para cruzar una calle”, expresó Javier Cruz para Fuerza Informativa Azteca (FIA), quien estuvo preso 21 años por dedicarse a la compra y venta de autos robados, y en un ejemplo de lo difícil que puede ser salir de la cárcel.

Todo se te hace grande cambia el olor, cambia el aire, lo denso” Javier Cruz, expresidario de CDMX

¿Qué pasa cuando sales de la cárcel en México? Estos son los retos de la reinserción social y cómo ayuda el teatro a los expresiadiarios

¿Qué pasa con la familia tras ir a la cárcel?

Lo más difícil después de ir a la cárcel no es hacerse viejo ni estar encerrado, es perder a tu familia. Al menos así lo es para Cruz, quien relata lo difícil que fue salir y ya no tener presente a sus seres queridos.

“Yo tenía mi hijo, mi exesposa, mi mamá, mi familia y es lo primero que pierdes y yo no sabía Te quedas solo”, menciona en entrevista con Geraldine, en una muestra de los retos psicológicos que implica salir de prisión en México.

Para fortuna del expresidiario, el teatro fue el refugio en el que pudo expresar libremente sus sentimientos y la herramienta que utilizó para salir adelante y avanzar, para completar el reto de la reinserción social.