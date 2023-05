¿Nueva indirecta? Este es el significado de ‘Acróstico’, la nueva canción de Shakira

Shakira no deja de impresionar a sus fans, esta vez con la nueva canción ‘Acróstico’, la cual contiene un mensaje muy especial, ¿se trata de una nueva indirecta? A continuación te decimos el significado de la nueva canción de la colombiana.

Los seguidores de la artista de 46 años han punteado muy bien la nueva canción de Shakira porque a menos de 24 horas de su estreno en plataformas digitales, la melodía ya acumula más de 800 mil reproducciones, debido a que sus fans aseguran “regresó a los ritmos lentos con letras llenas de amor, una faceta que no se veía en mucho tiempo”.

Además, ‘Acróstico’ representa un significado muy especial no solo en la carrera musical de Shakira, sino también en su vida personal, ya que esta canción tiene un significado “oculto”.

¿Por qué Shakira título Acróstico’ a su nueva canción?

Comenzando desde el título, Shakira no dejó escapar ningún detalle y así lo demostraría el significado literal de la palabra ‘Acróstico’, que según la Real Academia Española (RAE) es “una composición poética constituida por versos cuyas letras iniciales, medias o finales forman un vocablo o una frase”.

En pocas palabras, la definición de ‘Acróstico’ se refiere al desglose de una serie de frases, cuyas iniciales conforman un término o palabra. Y, en este caso, tendría un significado muy maternal, al formar la palabra “MILAN”, nombre del hijo mayor de Shakira, en las primeras estrofas de la canción:



Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Además, en el video del estreno de la melodía la colombiana integró varias referencias no solo a su maternidad, sino a los procesos que ha pasado en compañía de sus pequeños hijos.

Esta es la letra de la nueva canción de Shakira: ‘Acróstico’

El video ’Acróstico’ de Shakira presenta a una familia de pájaros que refleja el difícil proceso de la maternidad, pues se presenta cómo la madre comienza a formar el nido para sus pequeños hasta cómo pasa a cuidar, alimentarlos y finalmente dejarlos libres para volar y hacer su propia vida.

A continuación te compartimos el video musical completo acompañado de la letra de la canción, que sin duda te sacará más de una lágrima:

La letra de la nueva canción se encuentra acompañado de temas que van relacionadas la ternura a la conciliación, valores que la colombiana busco exaltar en la melodía:

Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba.

Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos, a veces corremos pero no llegamos.

Nunca dudes que aquí voy a estar, háblame que te voy a escuchar.

Aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti.

Lo único que quiero es tu felicidad, estar contigo, una sonrisa tuya es mi debilidad.

Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy.

Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla.

Aprender a perdonar es de sabios, solo te sale amor de esos labios.

Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan; los problemas se afrontan y se encaran.

Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas. Si he de entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón.

Lo único que quiero es tu felicidad, estar contigo.

Una sonrisa tuya es mi debilidad, quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor.

Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy.