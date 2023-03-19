“Fuego, fuego": Manifestantes queman figura de Norma Piña en el Zócalo

Asistentes a la marcha por la conmemoración del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera golpearon y quemaron una muñeca con la cara de Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En videos compartidos en redes sociales es posible apreciar como algunos sujetos cargaban la efigie hecha de cartón y papel, cubierta con una tela de color negro a manera de toga. Algunos de los asistentes propinaron patadas y golpes a la figura, la cual quedó colocada en el piso y para después acercarle acercaron papel y cartón, además de un encendedor.

¡LA QUEMARON! 🔥



Así fue como algunos asistentes a la concentración de este sábado en el Zócalo, la cual fue convocada por @lopezobrador_, le prendieron llamas a una figura de la ministra Norma Piña, presidenta de la #SCJN. pic.twitter.com/R4TJyDz0mu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 19, 2023

“Fuego, fuego, fuego”, gritaron algunos manifestantes mientras otros acercaron más papeles y cartones que buscaron encender para quemar por completo la figura.

La efigie quedó encendida mientras algunos de los inconformes gritaron “Fuera Piña” y expresaban risas y otras arengas. Esto sucedió posterior al evento de conmemoración de la Expropiación Petrolera realizado ayer sábado 18 de marzo de 2023, el cual convocó a 500 mil personas en el Zócalo capitalino, según una estimación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

En una estimación realizada por la @SSC_CDMX, la concentración con el presidente @lopezobrador_ convocó a 500 mil personas en el Zócalo. pic.twitter.com/qbk37FQdYr — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) March 19, 2023

Políticos muestran rechazo ante quema de figura de Norma Piña

Diversos integrantes de la política mexicana mostraron expresiones de rechazo ante la acción de los manifestantes contra una figura de Norma Piña. Entre ellos, la senadora Patricia Mercado.

La también excandidata presidencial usó su cuenta de Twitter para señalar que la acción de la quema de una figura de la ministra presidenta de la SCJN es un acto de odio, el cual debe ser condenado, de lo contrario sería como brindar "un permiso para violentarla".

La expresión de odio que sucedió ayer en el Zócalo hacia la primera mujer Presidenta de la @SCJN, la ministra Norma Piña, debe marcar un límite.



La condena tiene que ser unánime, porque de lo contrario lo que se expresará es un permiso para violentarla. — Patricia Mercado (@Pat_MercadoC) March 19, 2023

“La expresión de odio que sucedió ayer en el Zócalo hacia la primera mujer Presidenta de la @SCJN, la ministra Norma Piña, debe marcar un límite. La condena tiene que ser unánime, porque de lo contrario lo que se expresará es un permiso para violentarla”, escribió Mercado Castro, de la bancada de Movimiento Ciudadano.

La violencia mostrada ayer en la manifestación del poder en el Zocalo contra la Ministra presidenta de la @SCJN es condenable en toda su dimensión porque empezó desde el poder ejecutivo.

Le pido a Ministros y Ministras de la @SCJN un posicionamiento institucional. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) March 19, 2023

En el mismo sentido se pronunció la diputada federal Margarita Zavala, quien pidió que los ministros de la Suprema Corte realicen un pronunciamiento ante este acto de violencia contra Piña Hernández.

“La violencia mostrada ayer en la manifestación del poder en el Zócalo contra la Ministra presidenta de la @SCJN es condenable en toda su dimensión porque empezó desde el poder ejecutivo. Le pido a Ministros y Ministras de la @SCJN un posicionamiento institucional”, escribió Zavala Gómez del Campo, diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN) en su red social.

Por su parte, Juan Manuel Jiménez, conductor de Aquí Entre Nos, habla sobre la libertad de expresión y cómo se aplica en este caso ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la oposición reprobaron este acto.