Murió María Eugenia Ríos, actriz mexicana, a los 88 años; ¿qué le pasó?

La actriz mexicana María Eugenia Ríos murió a los 88 años, confirmó su hijo Andrés Bonfiglio en su cuenta de redes sociales.

La famosa actriz, quien participó en telenovelas como María Mercedes y Rubí, falleció en las primeras horas de hoy jueves 1 de agosto, señaló su hijo.

“Con profundo dolor me despido de la persona más importante en mi vida y con el corazón completamente destrozado les comparto a la persona que más amé y me amó, gracias por todo lo que me dijiste y enseñaste”, publicó en su cuenta de Facebook.

En otra publicación señaló que su mamá ahora podría reunirse con su padre Óscar Morelli, quien era pareja de la actriz. “Agradezco profundamente todas sus oraciones, sin embargo mi Mamita decidió irse hace 10 minutos de nuestro lado para reunirse con mi Amado Papito. Que vivan felices en la eternidad”, escribió.

¿De qué murió María Eugenia Ríos?

Todavía se desconoce la causa de la muerte de María Eugenia Ríos; sin embargo, se sabe que estaba muy delicada de salud. Su hijo pidió el martes 30 de julio en sus redes sociales orar por su madre.

¿Quién era María Eugenia Ríos?

La actriz mexicana estaba a pocos días de cumplir 89 años. Ella nació el 4 de agosto de 1935 en la Ciudad de México. Aunque estudió la carrera de secretaria bilingüe, se inclinó más por la actuación al grado de participar en una obra teatral de Andrés Soler.

Alrededor de los 19 años comenzó su formación como actriz en la Academia de Andrés Soler, de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Al mismo tiempo en el que inició su carrera como actriz, también encontró el amor, ya que fue el lugar donde conoció a Óscar Morelli, con quien se casó. Su matrimonio duró 47 años hasta que él falleció en 2005, debido a una falla pulmonar. La pareja tuvo cuatro hijos a los que llamaron Gustavo, María Eugenia, Óscar y Andrés.

Algunas producciones audiovisuales en las que participó la actriz son La Intrusa, Rubí, Chucho el Roto, Dios de Barro, El amor tiene cara de mujer, entre otras.