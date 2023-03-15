¿Cuánto gana el gobernador Miguel Riquelme Solís?

Con miras a las elecciones 2023, donde se elegirá al nuevo gobernador de Coahuila el 4 de junio, es importante saber cuál es el sueldo del actual funcionario a cargo, Miguel Riquelme Solís.

Miguel Riquelme Solís es gobernador de Coahuila desde el pasado 1 de diciembre de 2017, es abanderado por parte de la Coalición “Por un Coahuila Seguro”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza, Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila, Partido Joven, Partido Campesino Popular y de la Revolución Coahuilense.

Cabe destacar que el periodo de Miguel Riquelme Solís en la gubernatura del estado terminará el 30 de noviembre, después de haber transcurrido seis años. ¿Cuánto gana al mes?

Miguel Riquelme Solís

|Twitter @mrikelme

¿Cuánto gana Miguel Riquelme Solís?

De acuerdo con el tabulador del Personal de Confianza, Mandos Medios y Superiores, el cual tiene vigencia a partir del pasado 1 de febrero de 2023, Miguel Riquelme Solís, representa al poder Ejecutivo con la clave MSE01.

El sueldo base de Miguel Riquelme Solís es de 43 mil 876.32 pesos al mes. Esto sin incluir otros ingresos como:



ISSSTE: mil 89 pesos.

Pensiones: 5 mil 265 pesos.

Incentivo: 82 mil 928 pesos.

Monedero: mil pesos.

Recreación, deporte y cultura: 2 mil 153 pesos.

Prima vacacional mensual: 2 mil 526 pesos.

Aguinaldo mensual: 14 mil 439 mil pesos.

Esto da un costo mensual neto de 107 mil 376 pesos; al año, Miguel Riquelme Solís gana 1 millón 288 mil 522.75 pesos.

¿Cuánto gana un diputado local en Coahuila?

La legislatura de Coahuila se integra por 25 diputados elegidos por sufragio directo. De acuerdo con el mismo tabulador, los diputados locales tienen un sueldo de 91 mil 313 pesos al mes, esto, sin contar otros beneficios.

Cabe recordar que fue el pasado 2021 cuando los diputados locales de Coahuila entraron al cargo, mismo que dura tres años y desde 2014 se acordó que cada diputado puede reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos, es decir, 12 años.

El próximo 4 de junio los votantes participarán en las elecciones 2023, los municipios principales de voto en Coahuila son: Monclova, Piedras Negras, Acuña, Matamoros, Ramos Arizpe, San Pedro y Frontera, con un total de 81% de los votos.