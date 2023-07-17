La historia de Dante Delgado, de ser del PRI a no querer ir “ni a la esquina” con él

Dante Delgado, el líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC) ha dado a conocer su resistencia por sumarse a Va por México, conformado por el PRI, PAN y PRD, para las elecciones 2024; sin embargo, ha señalado un claro rechazo hacia el tricolor. Ante esto es importante conocer cómo se inició en la política, además de cómo fue su paso por el PRI hasta no querer ni ir "a la esquina" con él.

A pesar de su rechazo contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito Moreno Cárdenas, Delgado se formó en las filas del tricolor desde muy joven, siendo impulsado a varios puestos políticos. Desde 2021 fue elegido como dirigente nacional del partido naranja.

Alejandro Moreno y Dante Delgado|Twitter

¿Quién es Dante Delgado?

Delgado nació en Veracruz el 23 de diciembre de 1950, desde muy joven se unió a las filas del tricolor y se mantuvo ahí por décadas.

Estos han sido los cargos que ha ocupado el líder del MC:



Embajador de México en Italia.

Secretario general de Gobierno del estado de Veracruz de 1986 a 1988.

Diputado federal en la LIII legislatura.

Subsecretario de Gobierno del estado de Veracruz de 1983 a 1985.

Delegado general de la Secretaría de Educación Pública en los estados de Yucatán, Oaxaca y Veracruz de 1979 a 1983.

Gobernador interino del estado de Veracruz de 1988 a 1992.

Es relevante dar a conocer que el título de gobernador interino se dio cuando el gobernador de ese entonces, Fernando Gutiérrez Barrios, pidió licencia para desempeñarse como secretario de Gobernación de Carlos Salinas de Gortari.

Gutiérrez Barrios guio a Dante por la política y le dio sus primeros puestos, fue así que se convirtió en su hombre de confianza. El entonces Director Federal de Seguridad en el periodo de Díaz Ordaz, dirigió la policía secreta en 1968, por eso se le adjudica la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco.

El dirigente del partido naranja renunció al PRI en 1995 para formar el partido Convergencia y en 2012 fue coordinador regional de la campaña del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

¿Por que estuvo en la cárcel Dante Delgado?

Dante Delgado estuvo preso durante más de un año en el penal de Pacho Viejo en Coatepec, Veracruz. Fue acusado por el desvío de 450 millones de pesos en 1996. Él siempre dijo que fue inocente y se dijo perseguido político por el entonces presidente Ernesto Zedillo.

Ernesto Zedillo, presidente de México de 1994 al 2000|Twitter

Según Dante Delgado, fue encarcelado por cuestionar y afrontar al régimen de esa época, ya que decidió afrontar al Presidente de la República.