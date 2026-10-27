¿Quién es “El Melo”, señalado por el feminicidio de Ariana y su abuela en Chiapas?

Armando “N”, conocido como “El Melo”, es uno de los hombres señalados por su presunta participación en el feminicidio de Ariana, una niña de 12 años, y su abuela Miriam Cruz, de 55, en el municipio de Ostuacán, Chiapas.

Y es que, tras sobrevivir a un intento de linchamiento por parte de habitantes de la localidad, fue trasladado a un penal estatal para continuar con el proceso penal en su contra.

Además, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó sobre el traslado y adelantó que la institución buscará la sanción más alta contemplada para el delito que se le imputa.

“Estaremos muy pendientes del seguimiento de su juicio y, tal como lo anunciamos, pediremos la pena máxima de 100 años por el delito que cometió”, señaló el funcionario, de acuerdo con información difundida por medios de comunicación.

¿Quién es Armando “N”, alias “El Melo”?

Armando “N”, identificado por las autoridades con el sobrenombre de “El Melo”, es señalado como uno de los presuntos responsables del doble feminicidio ocurrido en Chiapas el 23 de octubre.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación dadas a conocer por la Fiscalía estatal, el hombre habría tenido un papel en la planeación de los asesinatos. Las autoridades también señalaron que el posible móvil estaría relacionado con una venganza personal, aunque no se han detallado públicamente todas las circunstancias que habrían originado el conflicto.

Las indagatorias también involucraron a Andrés “N”, conocido como “El Cera”, quien fue señalado como el otro presunto participante en los hechos.

Hasta el momento, la información difundida por las autoridades se ha concentrado en las investigaciones y en la situación jurídica de los señalados, por lo que las acusaciones deberán esclarecerse durante el procedimiento judicial correspondiente.

“El Cera” murió durante el intento de linchamiento

La detención de los dos hombres generó una fuerte reacción entre habitantes de Ostuacán. En medio de los disturbios, pobladores irrumpieron en el lugar donde permanecían bajo custodia y los agredieron.

Andrés “N”, alias “El Cera”, murió a consecuencia de la agresión, mientras que Armando “N” sobrevivió y fue rescatado por elementos de seguridad.