Revelan el móvil detrás del atroz crimen de la pequeña Ariana y su abuela en Ostuacán, Chiapas: Esto dijo la Fiscalía

Tras días de búsqueda e investigaciones encabezadas por los mismos pobladores, las autoridades informaron sobre los avances clave en el caso del doble feminicidio de la pequeña Ariana, de apenas 10 años, y de su abuela Miriam, de 55 años, en Ostuacán, Chiapas.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer la causa del ataque e identificó a los presuntos agresores.

Esto es la última información que brindó la Fiscalía y todo lo que se sabe del caso.

¿Por qué asesinaron a Ariana y a su abuela?

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó este domingo 25 de octubre que, de acuerdo con los testimonios y pruebas recabadas, el móvil del crimen fue un motivo de venganza personal.

Las investigaciones probaron la participación directa de Armando "N", alias "El Melo", y Andrés "N", alias "El Cera", en la agresión contra la abuela y su nieta.

¿Quiénes son los presuntos feminicidas de Ariana y su abuela Miriam?

Las autoridades identificaron a los dos presuntos feminicidas como habitantes conocidos en la zona. Sobre Andrés "N", alias "El Cera", se dijo que ya contaba con antecedentes penales, pues en 2023 fue detenido por el delito de robo con violencia en el municipio de Pichucalco; también se dijo que padecía problemas de adicciones a sustancias psicoactivas.

Linchan a feminicidas de Ariana y Miriam

Luego de ser detenidos por las autoridades, ambos sospechosos fueron llevados a los separos de la Presidencia Municipal.

Un grupo de pobladores irrumpió en la alcaldía para sacarlos. En el lugar le quitaron la vida a Andrés "N" y las autoridades lograron rescatar con vida a Armando "N".

Por estos hechos se abrió una carpeta de investigación por homicidio.

¿Cuál de los presuntos feminicidas sobrevivió al linchamiento?

El detenido que sobrevivió al linchamiento fue Armando "N", alias "El Melo". El Fiscal General delcaró que siguen con el expediente por el doble feminicidio para judicializarlo y adelantó que solicitarán ante el juez la pena máxima de 100 años de cárcel para que pague por el despiadado crimen de la menor y su abuela.

🚨 Asesinan a abuela y desaparece su nieta en #Chiapas



El 19 de octubre, la Sra. Miriam y su nieta Ariana (10 años) salieron a revisar un ganado en Tanchichal, Ostuacán, y no regresaron.



Un día después, la abuela fue hallada sin vida, envuelta en bolsas y una lona. Ariana… pic.twitter.com/QgrbxyuzZq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 23, 2026

Recuento del feminicidio de Ariana y su abuela Miriam

El lunes 19 de octubre, la señora Miriam salió de su casa con su nieta Ariana para un rancho en la comunidad de Tanchichán para revisar una vaca.

Al no volver, la familia y más de 100 vecinos iniciaron brigadas de rastreo. Casi 24 horas después hallaron sin vida a la señora Miriam envuelta en bolsas y con signos de violencia.

La búsqueda de la niña continuó hasta este viernes, cuando un habitante encontró su cuerpo también con huellas de agresión.