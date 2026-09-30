¿Quién es Evan Gershkovich? El periodista estadounidense encarcelado por Putin que sobrevivió 491 días y hoy revela detalles de su cautiverio

La historia del periodista estadounidense Evan Gershkovich le dio la vuelta al mundo tras permanecer 491 días detenido en Rusia con acusaciones de espionaje. El reportero de The Wall Street Journal, de 34 años de edad, rompió el silencio para revelar los detalles de la trampa en la que cayó a manos de los servicios de inteligencia de Vladimir Putin y el proceso que vivió hasta su liberación en un intercambio histórico de prisioneros.

El reportero estuvo en la histórica cárcel de Lefortovo en Moscú.

🇷🇺🇺🇸 Evan Gershkovich lost 16 months of his life inside Russian prisons



The WSJ reporter was arrested while reporting in Russia in 2023 and accused of espionage, charges that Evan, the WSJ and the U.S. government denied.



Now free, he’s describing what it was actually like to… pic.twitter.com/HktVuNgIWg — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 30, 2026

Así detuvieron a Evan Gershkovich

En marzo de 2023, Gershkovich viajó a la ciudad de Ekaterimburgo para entrevistarse con una supuesta fuente informativa sobre producción militar. Durante la reunión en un restaurante, la persona le entregó unos papeles con cifras escritas a mano.

Unos momentos después, un grupo de hombres con máscaras del Servicio Federal de Seguridad, FSB, entró al lugar para detenerlo.

¿Por qué detuvieron a Evan Gershkrovich?

Tras su arresto, el periodista notó que no lo sometieron a interrogatorios severos ni a torturas físicas, a diferencia de otros detenidos también acusados de espionaje por el régimen ruso.

Al ver que no lo trataban como a un espía real, entendió que el gobierno ruso lo quería usar como mercancía para lograr un intercambio diplomático por un prisionero de alto perfil en el Occidente.

They treated me like the sort of pristine package to be kept and swapped so my value would stay very high.’ Evan Gershkovich talks with @jaketapper about how the Russian government treated him during the 16 months he was held in captivity. pic.twitter.com/e5eCqBSHpJ — The Lead CNN (@TheLeadCNN) September 29, 2026

¿En qué cárcel estuvo Evan Gershkovich?

Gershkovich pasó casi los 16 meses que estuvo encerrado en la cárcel de Lefortovo, un lugar histórico de alta seguridad en Moscú. Aunque describió su aislamienta en la celda reducida como un reto psicológico, dijo que lo dejaban dormir y le daban una buena alimentación.

En sus presentaciones públicas ante los jueces decidía sonreír ante las cámaras como un acto de resistencia.

¿Cuándo liberaron a Evan Gershkovich?

El 1 de agosto de 2024, el periodista recuperó su libertad tras un canje de prisioneros entre Rusia y países occidentales. Apesar de la alegría, Gershkovich confesó que el regreso a la rutina no ha sido fácil, pues enfrentó ataques de pánico y problemas de sueño.

Para superar el trauma del cautiverio, comenzó a ir a terapia y decidió escribir un libro sobre su vivencia.

¿Qué es del periodista Evan Gerhskovich ahora?

Hijo de migrantes soviéticos que llegaron a Estados Unidos en los años 70, Gershkovich creció hablando ruso y se mudó a Moscú a los 25 años por su amor a esa cultura.

Actualmente vive en Berlín y guarda la esperanza de regresar a Rusia en el futuro, aunque reconoce que esto dependerá de los cambios políticos que ocurran en el gobierno de ese país.