“México para los mexicanos": El primer presidente en gobernar seis años

En la historia de México la figura del presidente ha tenido diversos cambios, entre ellos los correspondientes a la Constitución Política y el tiempo que dura el cargo. Ante esto es relevante conocer quién fue el primero en mantenerse en el poder durante seis años.

¿Qué presidente fue el primero en durar un sexenio en México?

Para conocer quién fue el primer presidente en durar seis años en el cargo, es importante explicar qué fue lo que pasó, pues antes de eso, pasaron por la silla presidencial:



Emilio Portes Gil (1928 a 1930): fue presidente interino tras la muerte de Obregón y convocó a nuevas elecciones.

Pascual Ortiz Rubio (1930 a 1932): en las elecciones de 1929 fue electo como presidente; sin embargo, aseguran que se trató de un fraude político, tan solo dos años después renunció.

Abelardo L. Rodríguez (1932 a 1934): con la renuncia de Pascual Ortíz Rubio fue designado por el Congreso de la Unión para completar el sexenio de 1928 a 1934.

Finalmente, el primer presidente en durar seis años en el cargo fue el general Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, a este periodo se le denominó Cardenismo.

Presidente Lázaro Cárdenas|Gobierno de México

¿Qué presidente amplió el periodo de gobierno de cuatro a seis años?

Fue durante la administración del presidente Plutarco Elías Calles, quien gobernó de 1924 a 1928, cuando se hicieron modificaciones a la Constitución Mexicana de 1917 para permitir la reelección presidencial y se establecieron los periodos que durarían seis años. El encargado de ampliar a seis años la duración del cargo fue el senador Hijinio Álvarez y fue hasta noviembre de 1927 cuando la propuesta fue aprobada.

Plutarco Elías Calles|Gobierno de México

Álvaro Obregón decidió en su momento que él sería el que inauguraría los cambios a las reformas constitucionales tras haber ganado la elección presidencial; sin embargo, la mañana del 17 de julio de 1928, mientras se encontraba desayunando, un retratista llamado José de León Toral asesinó al entonces presidente electo con al menos seis disparos. En la versión oficial se descubrió que el cuerpo del caudillo recibió más impactos de bala con armas de diversos calibres.

¿Cuál fue el presidente de México que duró menos en el cargo?

Pedro Lascurain Paredes, originario de la Ciudad de México, es considerado el presidente que duró menos tiempo en el cargo, con un récord de tan solo 45 minutos. Al ser traicionado por quien buscaba la silla presidencial, Victoriano Huerta, Pedro Lascurain fue engañado y considerado como un traidor de Francisco I. Madero.