UNAM-anuncia-a-los-candidatos-para-la-Rectoría-2023-2027

La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que diecisiete destacados académicos participaron en el proceso de auscultación presencial para elegir al próximo rector o rectora de la institución.

La auscultación presencial se llevó a cabo del 22 al 26 de agosto de 2023, y consistió en una serie de reuniones en las que los aspirantes presentaron sus propuestas y respondieron a las preguntas de los integrantes de la Junta de Gobierno.

La Junta de Gobierno continuará recibiendo por escrito la opinión sobre las y los candidatos hasta el 3 de noviembre de 2023.

La Junta de Gobierno decidió entrevistar a:

Dra. Laura Susana Acosta Torres

Dr. Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro

Dr. Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria

Dr. Raúl Juan Contreras Bustamante

Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda

Dr. Germán Enrique Fajardo Dolci

Dr. William Henry Lee Alardín

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas

Dr. Imanol Ordorika Sacristán

Dra. Guadalupe Valencia García

"De conformidad con los términos de la convocatoria publicada el pasado 21 de agosto para nombrar a la persona titular de la Rectoría para el periodo 2023-2027, y concluida la etapa de auscultación presencial, la Junta de Gobierno revisó la trayectoria, los logros profesionales y la experiencia académico-administrativa de las y los aspirantes.

La Junta de Gobierno de la UNAM reveló que participaron en el proceso 17 destacados aspirantes; continuará recibiendo la opinión de candidatos hasta el 3 de noviembre.|UNAM

Asimismo, analizó los planes de trabajo, las opiniones vertidas, el reconocimiento de la comunidad expresada en forma presencial y escrita, así como la pluralidad de ideas y proyectos sobre nuestra Universidad", se lee en el comunicado.