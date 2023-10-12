UNAM anuncia a los candidatos para la Rectoría 2023-2027
La Junta de Gobierno de la UNAM reveló que participaron en el proceso 17 destacados aspirantes; continuará recibiendo la opinión de candidatos hasta el 3 de noviembre.
La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que diecisiete destacados académicos participaron en el proceso de auscultación presencial para elegir al próximo rector o rectora de la institución.
La auscultación presencial se llevó a cabo del 22 al 26 de agosto de 2023, y consistió en una serie de reuniones en las que los aspirantes presentaron sus propuestas y respondieron a las preguntas de los integrantes de la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno continuará recibiendo por escrito la opinión sobre las y los candidatos hasta el 3 de noviembre de 2023.
La Junta de Gobierno decidió entrevistar a:
- Dra. Laura Susana Acosta Torres
- Dr. Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro
- Dr. Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria
- Dr. Raúl Juan Contreras Bustamante
- Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
- Dr. Germán Enrique Fajardo Dolci
- Dr. William Henry Lee Alardín
- Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
- Dr. Imanol Ordorika Sacristán
- Dra. Guadalupe Valencia García
"De conformidad con los términos de la convocatoria publicada el pasado 21 de agosto para nombrar a la persona titular de la Rectoría para el periodo 2023-2027, y concluida la etapa de auscultación presencial, la Junta de Gobierno revisó la trayectoria, los logros profesionales y la experiencia académico-administrativa de las y los aspirantes.
Asimismo, analizó los planes de trabajo, las opiniones vertidas, el reconocimiento de la comunidad expresada en forma presencial y escrita, así como la pluralidad de ideas y proyectos sobre nuestra Universidad", se lee en el comunicado.