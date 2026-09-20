¡Alertan por niveles extremadamente altos de radiación UV en CDMX! Recomendaciones para protegerse este domingo

Toma precauciones. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertaron a los capitalinos por los niveles extremadamente altos de radiación UV en calles de la Ciudad de México (CDMX) para este domingo 20 de septiembre 2026; te compartimos las recomendaciones necesarias.

Ante este escenario, las autoridades capitalinas pidieron a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias para evitar daños en la piel y en la salud ocular.

Nivel de radiación UV en CDMX: Horas de mayor peligro este domingo

El gobierno de la Ciudad de México indico que el índice de Radiación Ultra Violeta (UV) es extremadamente alto , alcanzando el nivel 11 en la escala del Sistema de Monitoreo , por lo que recomienda tomar precauciones necesarias en caso de salir a las calles de CDMX.

Por lo general, los horarios clave con mayor riesgo por los rayos UV oscila entre las 11:00 a las 16:00 horas, teniendo su punto crítico entre las 12:00 a las 15:00 horas, según expertos.

Recomendaciones por la alta radiación UV en CDMX: ¿Cómo protegerse?

¡Cuida tu piel! Ante la alerta de radiación UV en CDMX, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió algunas recomendaciones clave para evitar riesgos en la capital del país.



Utiliza protección contra la radiación solar UV para todo tipo de piel.

Aplica protector solar FPS 30+.

Usa ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV.

Trata de pasar el mayor tiempo posible en la sombre o en interiores.

Protege a los niños pequeños y adultos mayores.

Utiliza gafas y gorra, además de bloqueador. Evita exponerte al sol por tiempo prolongado.

Además, se recomienda permanecer en espacios interiores libres de humos donde se puedan realizar actividades físicas.

Se registran Índices de #Radiación UV extremadamente altos en la Ciudad de México. Sigue estas recomendaciones y mantente informado.



✅Utilizar gafas y gorra

✅Usar bloqueador

✅Evitar exponerse al sol por tiempo prolongado #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/5MEnqXcgD3 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 20, 2026

¿Qué significa el nivel "Extremadamente Alto" en el Índice UV?

El nivel "Extremadamente Alto" en el Índice UV corresponde a un valor de 11 o más, lo que significa que existe un riesgo muy alto o extremo de daño rápido por exposición al sol sin protección.

La piel y los ojos sin protección pueden sufrir quemaduras graves en cuestión de minutos.