Vinculan a proceso a madre e hija por el delito de despojo de una casa en la colonia Del Valle de la CDMX

Por el delito de despojo, relacionado con una casa de Cerrada de Matías Romero 18, Colonia Del Valle, de la CDMX, fueron vinculadas a proceso Virgina Vázquez y Diana Michelle Chía.

Estas dos mujeres fueron detenidas por la fiscalía capitalina la semana pasada. El juez dejó fija la medida cautelar, por lo que tanto madre como hija permanecerán en el Penal de Santa Martha Acatitla.

Se fijaron dos meses para el cierre de la investigación. Ni Virginia Vázquez ni Diana Michelle Chía presentaron documentación para acreditar que son propietarias del predio que querían invadir.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Vecinos de la colonia Del Valle mantienen bloqueado el cruce de Av. Coyoacán y Matías Romero para exigir acciones contra presuntos despojos de inmuebles.



Denuncian más de 20 casos y acusan falta de respuesta de la Fiscalía. La protesta ya supera las… pic.twitter.com/jce10pnbFU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 23, 2026

¿Por qué están vinculadas al despojo madre e hija?

Las indagatorias señalan que el caso se originó el pasado 21 de julio, cuando la propietaria del inmueble ubicado en Cerrada de Matías Romero recibió alertas directas en su sistema de seguridad. Al revisar los dispositivos, la víctima detectó la presencia de personas al interior de su domicilio, lo que motivó la denuncia inmediata ante las autoridades capitalinas.

Tras la alerta, elementos de la Policía de Investigación (PDI) desplegaron las diligencias necesarias y lograron ubicar y aprehender a Virginia “N” y Diana “N” en inmediaciones de la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc. Ambas fueron trasladadas e ingresadas al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

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El operativo y las detenciones se dan en el contexto de una serie de movilizaciones y bloqueos realizados por vecinos de la colonia Del Valle en vialidades principales, quienes han denunciado reiteradamente una presunta red de despojos de inmuebles en la zona y exigido mayor intervención a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

