Le sacaron a la calle sus muebles: caen más por despojo en CDMX; ahora en Azcapotzalco

Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a ocho personas presuntamente implicadas en el despojo de un inmueble en la alcaldía Azcapotzalco.

Esta detención se suma a la detención de otras personas por el mismo delito en otras zonas como la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, caso por el cual fueron aprehendidas dos mujeres identificadas como Virginia “N” y Diana “N” el 29 de julio de 2026.

Hoy ambas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en el delito de despojo, por hechos relacionados con un inmueble ubicado en Matías Romero, colonia Del Valle.

“Hoy es mi casa, mañana es la tuya": Un despojo destapó la red delictiva

Inmueble fue despojado a mujer en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa

En esta ocasión, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a una mujer y siete hombres, posiblemente relacionados con el despojo de un inmueble a su legítima ocupante, en calles de la alcaldía Azcapotzalco.

Los hechos ocurrieron cuando oficiales del cuadrante fueron alertados por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente sobre un posible despojo en el cruce de las calles Gustavo Bazán y Francisco Villa, en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa, por lo que se trasladaron de inmediato al lugar.

Sorprenden a invasores de inmueble sacando hasta los muebles

Cuando los policías capitalinos llegaron al lugar donde se reportó la denuncia, observaron a varias personas que sacaban bolsas, muebles y diversos objetos de un domicilio y los colocaban sobre la vía pública-

En ese momento, una joven de 26 años de edad solicitó el apoyo de los oficiales.

La mujer manifestó ser la arrendataria del inmueble y refirió que, momentos antes, diversos hombres irrumpieron de manera violenta en la habitación que ocupaba y comenzaron a sacar sus pertenencias.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Vecinos de la colonia Del Valle mantienen bloqueado el cruce de Av. Coyoacán y Matías Romero para exigir acciones contra presuntos despojos de inmuebles.



Denuncian más de 20 casos y acusan falta de respuesta de la Fiscalía. La protesta ya supera las… pic.twitter.com/jce10pnbFU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 23, 2026

Capturan a siete hombres y una mujer por despojo en CDMX

Los oficiales detuvieron en el lugar a una mujer y siete hombres, a quienes les realizaron una revisión preventiva.

La mujer, de 52 años de edad, y los siete hombres, dos de 49 años, así como de 59, 30, 22 y dos de 19 años de edad, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.