¿Quieres reportar un caso de despojo en CDMX? El número que tienes que marcar y lo que tienes que hacer

El delito de despojo en la Ciudad de México (CDMX) podrá ser denunciado marcando a un número en específico que fue habilitado para las 16 alcaldías.

Esta línea telefónica podrá ser usada para víctimas a quienes les arrebataron un inmueble o para aquellas personas que crean que podrían ser despojadas de su casa o propiedad.

¿Qué es el delito de despojo y cuándo se comete? Esto dice la ley

El Código Penal en la CDMX señala en su Artículo 237 que el delito de despojo se comete cuando una persona, por medio de violencia física o moral, pretenda quitar una propiedad a alguien.

Asimismo, cuando se usa el engaño, la simulación de juicios, la suplantación de la identidad o que furtivamente ocupe un inmueble ajeno y haga uso de este.

De acuerdo con registros de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, durante los últimos 10 años se ha mantenido un promedio diario de entre 9 y 10 denuncias por despojo en la Ciudad de México.

Esta tendencia se observa desde 2019, año en el que se registraron aproximadamente 10 denuncias diarias; posteriormente, en 2020, se registraron alrededor de 9, y en 2021 se presentó un incremento a cerca de 11 denuncias diarias.

¿Dónde denunciar si fuiste víctima de despojo en la CDMX?

Ante un caso de despojo, las víctimas podrán presentar una denuncia a través del número 911 o llamando al número del gabinete contra el despojo, que es el 5553458120.

Toma en cuenta que para poder respaldar más el despojo, ten a la mano el mayor número de documentación posible que acredite que la propiedad arrebatada te pertenece o los documentos que amparen a la persona propietaria.

Además existe la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Despojo, la cual se encuentra ubicada en calle Digna Ochoa y Plácido número 56, segundo piso, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en donde se reciben las denuncias relacionadas con este delito.

¿Cómo se castiga el delito de despojo y cuántos años de cárcel son?

De acuerdo con el Código Penal en la capital, la persona que sea culpable del delito de despojo recibirá una sentencia que podría ir de seis a once años de prisión y de doscientas a mil unidades de medida y

actualización, la cual este año es de $117.31 pesos.

Tomando en cuenta este parámetro, la multa será de $117 mil 310 pesos.

El gabinete de Seguridad de la CDMX impulsó reformas al Código Penal local para agravar la conducta del delito de despojo y actualmente las agravantes aplican en los siguientes casos:



Cuando el despojo se comete contra víctimas vulnerables.



Cuando se realiza mediante la simulación de actos legales.



Cuando afecta a inmuebles públicos.



Cuando se busca lucrar con inmuebles a disposición del Gobierno o con áreas naturales protegidas.

Con estas agravantes, la pena por el delito de despojo puede alcanzar hasta 22 años de prisión.

