Entraron al domicilio para “limpiarlo” y ya no lo dejaron entrar: Cae banda por despojo de inmueble en la GAM

Tres mujeres y cinco hombres fueron detenidos tras ser señalados por el despojo de un inmueble en calles de la colonia Magdalena de Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México; la intervención se realizó luego de que los operadores del C2 Norte alertan sobre un conflicto en la zona.

De la "limpieza" a la riña: Así fue el engaño para adueñarse del inmueble en la GAM

Según el testimonio de la inquilina del inmueble, los sospechosos lograron ingresar al domicilio con el pretexto de realizar las labores de limpieza en el lugar, ubicado en el cruce de las calles Norte 15 A y Poniente 116, en la colonia Magdalena de las Salinas.

Una vez adentro del inmueble, pretendieron cambiar las cerraduras, impidiendo el accesos de un habitante, lo que derivó en una riña en la que tuvieron que intervenir elementos de la policía de la CDMX con la autorización de las propietarias del predio.

Le presentaron un supuesto documento por el delito de despojo, por lo que le indicaron que ya no se les permitiría el acceso.

Durante una entrevista con una mujer de 43 años de edad, quien refirió que el precio es propiedad de su mamá, y que lo ha rentando desde hace aproximadamente 29 años una persona.

"Le indicaron que ya no se le permitiría el acceso y que cambiarían las chapas de las puertas, motivo por el que se inició la riña", explicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Tres mujeres y cinco hombres fueron detenidos por el presunto despojo de un inmueble en la colonia Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero.



Según la inquilina, los sospechosos ingresaron con el pretexto de realizar labores de limpieza e intentaron cambiar las… pic.twitter.com/8MdMv8hJDH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 9, 2026

¿Quiénes son los 8 detenidos por despojo en la GAM?

Los ocho detenidos fueron trasladados y puestos a disposición del agente del Ministerios Público, quien determinará su situación legal, además de iniciar una carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento la identidad de los responsables no ha sido revelado; sin embargo, se sabe que los cinco hombres oscilan entre los 39, 35, 29, 27 y 24 años de edad, mientras que las mujeres de 41, 30 y 29 años de edad.

