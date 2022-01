Se hace viral elotero sexy de Ramos Arizpe, Coahuila

La vida le cambió a Juan Martín Puentes Sandoval, se trata de un joven de 23 años que es originario de del ejido Mayran en Ramos Arizpe, Coahuila, el decidió poner un negocio, es elotero, aunado a eso trabaja en una fábrica y en sus ratos libres va el gimnasio, fue con ayuda de sus amigos que decidieron compartir su negocio de elotes pero nunca pensó que se haría viral en redes sociales.

Juan Martín Puentes Sandoval, elotero de Ramos Arizpe:

”... Apenas la semana pasada se me ocurrió para ver si vendía un poco más verdad?,una de mis amigas de saltillo me dice oye ponlo público para compartir, y de ahi compartió ella, luego sus amigas y luego unos amigos de Ramos y de ahi se empezó a deshacer todo, todo asi verdad pues fue lo que hice nada mas....”

Su imagen le valió el sobrenombre

Debido a Juan Martín va al gimnasio, entre sus ahora seguidores lo catalogaron como el elotero más sexy de Ramos Arizpe, situación que provocó que acudieran a su puesto de elotes personas de distintas partes del estado, al menos asi lo comenta:

Juan Martín Puentes Sandoval, elotero de Ramos Arizpe:

”... De repente empezó a llegar gente que yo no conocía, por ejemplo vinieron unos de Arteaga , vinieron unos de unas colonias un poquito más lejos, entonces yo me quedé asi sorprendido , yo les pregunté: ¿ son de aqui cerca ?, somos de Haciendas , y esque una amiga lo compartió y la amiga de la amiga y ya cuando yo miré el teléfono, a la mecha ya tenía casi mil reacciones en una hora más o menos y muchas personas la estaban compartiendo, hay comentarios buenos y de todo había ya, yo creo que unos viene por la foto, si me piden una foto...”

No dejará de vender elotes

Juan Martín expresó que el le gustaría que le pagaran por ser imagen fitness como ocurre con otras personas, y que además no está cerrado a otras ofertas laborales como por ejemplo ser modelo, sin embargo dejó muy claro que el negocio de los elotes no lo cerraría ya que fue el que le ayudó a seguir adelante, además de apoyar a su familia.