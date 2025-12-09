Persecución política en Michoacán: Raúl Meza lleva 38 días detenido por exigir justicia para Carlos Manzo

En México, la realidad parece invertida: los delincuentes están libres y los jóvenes que piden seguridad y justicia, están tras las rejas.

Tal es el caso de Raúl Meza, quien ha sido calificado como un preso político del gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla . Su delito: alzar la voz en una manifestación.

“Fue detenido en la manifestación de Michoacán por el asesinato de Carlos Manzo”, relata Dunia Álvarez, manifestante testigo de los hechos.

Delincuentes libres y activistas presos



En #Michoacán, alzar la voz por justicia tiene un costo: la libertad. #RaúlMeza, joven activista, es considerado un preso político del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla. Meza fue detenido el 2 de noviembre de 2025 durante una… pic.twitter.com/wkQdBJwopU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 9, 2025

Brutalidad policial y el delito de “sabotaje”

La detención estuvo marcada por la violencia . Según Miguel Meza, presidente de Defensores A.C., Raúl ingresó al Palacio de Gobierno después de que la multitud rompió las puertas.

“Ahí, a medio palacio, dos policías con escudos lo tiraron al piso, lo patearon, le rompieron dos costillas y lo tienen procesado desde ese día”, denunció.La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación en su contra por el delito de sabotaje. Para el abogado Leonardo Zúñiga, esta tipificación no es casualidad:

“Históricamente, se ha utilizado para perseguir a gente que se manifiesta políticamente”.

Encerrado con los asesinos de Carlos Manzo

Desde el pasado 2 de noviembre, Raúl está detenido injustamente. Sin embargo, la gravedad de su situación escala al saber con quién comparte celda. A más de un mes de su detención, hoy se encuentra en el mismo penal que dos miembros del Cártel que le arrebató la vida a Carlos Manzo, el alcalde por quien Raúl se manifestaba.

El propio Raúl Meza ha expresado su temor desde el encierro:

“Siento amenazada mi integridad física allá dentro... Ellos pertenecían a un cártel por el cual la persona fallecida, por la que se motivó la marcha, están en contra de ello”.

Colapso del sistema y violación de derechos

Esta es solo una de las más de 50 detenciones registradas tras las movilizaciones. Las cifras exactas son inciertas, pues durante estos procesos tres mecanismos colapsaron simultáneamente:

El Registro Nacional de Detenciones. El Sistema Informático de Infractores. Locatel.

Por si fuera poco, los derechos de los detenidos fueron violados sistemáticamente al mantenerlos incomunicados y sin atención médica.

“No se me permitió comunicarme con nadie, ni con defensa, ni familiares. Prácticamente, se violaron todos mis derechos”, acusó Raúl.

Sentencia y riesgo a la democracia

La sentencia de Raúl será definida el día de mañana. A más de 38 días de estar detenido, la exigencia de sus defensores es clara:

“Un llamado a las autoridades para que terminen con estas persecuciones, porque de lo contrario nuestra democracia está en riesgo”, advirtió el abogado Leonardo Zúñiga.Mientras tanto, sus compañeros le envían mensajes de resistencia: “Raúl, muchas gracias por salir, por manifestarte, por alzar la voz, por no tener miedo”, concluyó Fernanda Reynoso.