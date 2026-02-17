Revelaciones en Palacio: el libro “Ni venganza ni perdón” que sacude al lopezobradorismo

El libro “Ni venganza ni perdón”, escrito por Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, se convirtió en uno de los títulos más comentados del momento. Antes de salir formalmente a la venta ya se había agotado en preventa, y ahora suma varias reediciones gracias al interés que han generado sus revelaciones.

El libro promete mostrar cómo operaba el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde dentro de Palacio Nacional y detalla presuntas redes de financiamiento irregular, incluido el llamado “huachicol fiscal”.

¿Qué revela “Ni venganza ni perdón”?

Durante una entrevista con Javier Alatorre, Fernández Menéndez explicó que la obra va más allá de simples anécdotas políticas. Según su versión, el texto describe cómo funcionaba el gobierno, las decisiones que se tomaban y el ambiente interno en el sexenio pasado.

Uno de los temas que más ha generado polémica es la presunta relación entre Jesús Ramírez Cuevas, exvocero presidencial y actual coordinador de asesores, con Sergio Carmona, conocido como el “rey del huachicol”.

De acuerdo con lo expuesto en el libro, Carmona habría financiado campañas políticas desde 2018, principalmente en estados como Tamaulipas y Sinaloa, utilizando recursos provenientes del contrabando de combustible.

El huachicol fiscal y el dinero de campañas

El llamado huachicol fiscal no solo implica robo de combustible, sino un esquema más complejo: contrabando, refinación en el extranjero y reingreso a México bajo otro régimen fiscal.

Según se menciona en la entrevista, este negocio podría generar utilidades de hasta 300 mil millones de pesos anuales. Parte de ese dinero, afirma el libro, habría sido destinado a campañas políticas y a otros fines aún no esclarecidos.

El caso de Sergio Carmona cobra relevancia porque fue asesinado en 2021 en San Pedro Garza García, Nuevo León, y su nombre ya había sido vinculado previamente con financiamiento político.

Reacciones y polémica tras el libro “Ni venganza ni perdón”

Las revelaciones han generado reacciones encontradas. Desde Palacio Nacional se ha minimizado el impacto del libro, mientras que críticos del lopezobradorismo consideran que las acusaciones son graves y deberían investigarse a fondo.

Fernández Menéndez explicó que la obra nació de conversaciones con Scherer Ibarra, quien fue parte del gobierno y decidió contar su versión sobre lo que vio y vivió durante la administración.

El título, provocador y con resonancias literarias, apunta a que el libro no busca revancha, pero sí dejar testimonio de cómo se ejerció el poder.

Más allá de las posturas políticas, el libro abrió nuevamente la discusión sobre transparencia, financiamiento de campañas y el papel de funcionarios cercanos al poder.

Por ahora, “Ni venganza ni perdón” sigue agotándose en librerías y alimentando el debate público sobre los llamados “entretelones” del sexenio pasado.