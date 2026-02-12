¿Qué le espera a la CURP biométrica? Hackeo expone CURP, firmas y fotografías de agentes de seguros

Las filtraciones de bases de datos gubernamentales continúan de forma constante y ahora alcanzaron al sector asegurador. Un hackeo al gobierno de México derivó en la exposición de cédulas completas de agentes de seguros, incluyendo fotografía, firma, CURP y otros datos sensibles, lo que advierten especialistas en ciberseguridad, podría facilitar la suplantación de identidad y la comisión de fraudes.

Filtraciones de bases de datos a instituciones gubernamentales son diarios

“Todos los agentes de seguros del país acaban de ser hackeados, o bueno para ser más precisos, sus cédulas fueron filtradas por un hackeo al gobierno de México, ya sé, otro más, cualquier persona podría engañarte con la venta de un seguro falso”, dijo Ignacio Gómez villaseñor, investigador en ciberseguridad.

Así de grave, en un intento por minimizar el impacto, la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, subordinada de la Secretaría de Hacienda, informó que “La información expuesta corresponde a cédulas de intermediarios cuyo contenido es, en su mayoría, de carácter púbico”.

Y sí, aunque es posible consultar en internet la vigencia de la cédula de agentes de seguros, lo que preocupa, según investigadores en ciberseguridad, es que se ventilaron cédulas completas con fotografía, firmas, CURP y otros datos sensibles.

“Esto hace, ya que un agente malicioso, pueda hacerse pasar por uno de esos agentes de aseguradoras, y que ese agente pueda contactar maliciosamente a un grupo de usuarios”, mencionó Armando Galeana, especialista en inteligencia artificial.

Especialistas explican que datos sensibles como la CURP y el RFC no deberían ser de acceso público, la publicación de cédulas completas, con anverso y reverso, facilita posibles actos de suplantación de identidad.

“Sí, deja una herida abierta y un tema de grito acerca de cómo se está planteando toda la estructura y la estrategia de ciberseguridad”, dijo Daniel Contreras, maestro en ciencia de datos.

¿Qué nos espera en el sendero hacia una CURP biométrica?

“¿Qué tanta información voy a poner yo en manos del gobierno?, ¿cómo se va a usar?, ¿Y cómo se garantiza que no va a salir de donde yo como ciudadano autorice que se haga?”, dijo Armando Galeana, especialista en inteligencia artificial.

En un contexto donde el sector asegurador enfrenta más aprietos fiscales este año, lo deseable sería que la retribución por parte del gobierno, se viera reflejada en el resguardo efectivo de información sumamente sensible.