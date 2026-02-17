Denuncias en picada y auditorías rezagadas: la polémica gestión de David Colmenares

Llegó a su cargo en 2018, apoyado por Morena y durante ocho años, se ha caracterizado más por sus silencios, omisiones y complicidades. ¿Qué está pasando con David Colmenares? Durante ocho años, la ASF enfrentó señalamientos por omisiones y falta de denuncias.

David Colmenares: auditorías, omisiones y denuncias

“David Colmenares y la Auditoría Superior de la Federación son corresponsables de los altos niveles de corrupción de este país. No detectar la corrupción también es corrupción, es ser omisos; quiere decir que él no vigiló el dinero de las mexicanas y los mexicanos”, dijo Vania Pérez, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Hay una corresponsabilidad por inacción porque ciertamente la función de la Auditoría es detectar esas irregularidades en el gasto público como un contrapeso del gobierno”, dijo Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Pero David Colmenares no fue ningún contrapeso; en estos ocho años de gestión, se convirtió en la tapadera de los gobiernos de la 4T.

“El crimen organizado está infiltrado en las instituciones mexicanas. ¿Eso no lo detectó la Auditoría Superior de la Federación? Ya no solamente estamos hablando de desvío de recursos, estamos hablando de crimen organizado infiltrado en las autoridades y eso se puede ver con auditorías de desempeño”, mencionó Vania Pérez, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción.

Se desploman las denuncias

Pero en la administración de David Colmenares las denuncias se desplomaron; mientras en 2018 se presentaron 41, en 2023 no se presentó una sola.

Y los rezagos en las auditorías son alarmantes: “Cuando tenemos casos que van tan retrasados, lo que estamos viendo en realidad es que no nos están diciendo qué hacen con nuestro dinero hasta muchos años después”, dijo Vania Pérez, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción.

David Colmenares descarta buscar la reelección en su cargo por ocho años más. Y es que la 4T necesita aliados, mejor dicho, cómplices.