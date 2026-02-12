Rebelión en SLP: PVEM impulsa a Ruth González y gobierno federal mete el freno

Un abierto respaldo político encendió las alertas en Palacio Nacional y agitó el escenario electoral rumbo a 2027 en San Luis Potosí. El coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco Coello, expresó públicamente su apoyo a Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para contender por la gubernatura del estado en 2027.

“En las encuestas que nosotros tenemos en el partido, va arriba de 2 a 1, ojalá se anime”, declaró Velasco, destapando anticipadamente el escenario electoral potosino.

Sheinbaum rechaza sucesión familiar en San Luis Potosí

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su desacuerdo con este tipo de postulaciones cuando se trata de familiares directos en el periodo inmediato.

“Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo, no me parece correcto que suceda que un familiar en el periodo inmediato… que esperen seis años para poder competir, pero no está bien que haya una sucesión de un familiar de manera directa, esa es mi opinión personal”, expresó.

La mandataria recordó que Morena estableció en sus estatutos que, a partir de 2027, se opondrá a prácticas que impliquen “heredar” cargos de elección popular a familiares de manera consecutiva.

“En el caso de Morena quedó en sus estatutos que a partir del 2027… entonces, pues en el caso de que algún partido aliado tenga un familiar, pues ahí tendría que decidir Morena si va o no”, puntualizó.

"Estás viendo la tormenta y no te hincas"



El nepotismo vuelve a encender la política mexicana: los "guindas" y "verdes" se enredan entre familia y poder.



Tensión entre Morena y el Partido Verde

El respaldo del Partido Verde a Ruth González Silva abre la posibilidad de una fractura en la alianza que mantiene con Morena en distintas entidades del país.

De concretarse una ruptura rumbo a las elecciones de 2027 en San Luis Potosí, ambas fuerzas políticas podrían competir con candidatos propios, modificando el tablero electoral en la entidad.

La eventual postulación también ha generado debate en torno a la llamada “ley antinepotismo” impulsada por Morena, que busca evitar la sucesión directa de familiares en cargos públicos.

Escenario político rumbo a 2027

El posicionamiento del PVEM no pasó desapercibido en el ámbito nacional. Analistas consideran que el movimiento representa una señal de autonomía política del Verde frente a Morena, especialmente en estados donde el partido ecologista mantiene fuerte presencia.

Mientras tanto, la definición de candidaturas aún se encuentra a dos años de distancia, pero el debate sobre nepotismo, alianzas y continuidad en el poder ya comenzó a marcar la agenda política en San Luis Potosí.