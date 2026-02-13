¿Qué pasará tras la prohibición de vapeadores en México? Advierten paso al mercado negro

El pasado 16 de enero entró en vigor la prohibición absoluta de la comercialización, importación y venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México, pero el negocio solo cambió de manos: de la formalidad a la clandestinidad.

En una sesión apresurada y sin mayor discusión, el Senado aprobó en fast track la reforma a la Ley General de Salud que pone un alto a la fabricación, venta y distribución de cigarrillos electrónicos y vapeadores en México.

Alertan de un mercado ilegal tras prohibición de venta de vapeadores

La prohibición constitucional de los vapeadores en México ha fortalecido el mercado negro, según los especialistas.

“Y ahora que está en la Constitución la prohibición de la comercialización de vapeadores, lo que vemos es que esto solo va a fortalecer un mercado ilegal de estos dispositivos”, señaló Zara Snapp, consultora en política de drogas del Instituto RIA.

“No genera pago de contribuciones; por supuesto, no genera inversión en el país por la falta de investigación y desarrollo científico para este tipo de aplicaciones médicas”, afirmó Juan Carlos Castillo, abogado en derecho sanitario.

Mercancía por debajo del agua y de dudosa procedencia

Desde que el decreto entró en vigor, viene una cuenta regresiva para adecuar los marcos legales a nivel nacional. Mientras, la puerta ha quedado abierta a la venta de una mercancía más por debajo del agua.

“Además, permite, por supuesto, que estén internándose a territorio nacional productos de dudosa procedencia que, al no ser trazados por las autoridades sanitarias en nuestro país, al no ser registrados, pueden provocar un daño a la salud”, explicó Juan Carlos Castillo, abogado en derecho sanitario.

“Porque, según la British Medical Association y asociaciones médicas de otros países, el vapeo bien regulado, con regulación, puede disminuir los riesgos en comparación con un cigarro tradicional en un 95 por ciento”, indicó Zara Snapp, consultora en política de drogas del Instituto RIA.

En la nube de humo ahora se esconde un mercado negro entre vacíos legales, sin atender de fondo los temas de salud.

